  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۶:۱۶

کشف و ضبط ۲۷ شی با قدمت هزاره اول قبل از میلاد در کردستان

کشف و ضبط ۲۷ شی با قدمت هزاره اول قبل از میلاد در کردستان

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی از کشف و ضبط ۲۷ قلم شی تاریخی متعلق به دوره هزاره اول قبل از میلاد در سروآباد خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل‌از روابط‌ عمومی یگان حفاظت وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سردار حسن مهری بیان کرد: بر اساس گزارش یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان کردستان، در پی عملیات کشاورزی در زمین زراعی شخصی با هویت معلوم حدود ۲۷ قلم شی‌ء تاریخی شامل سرپیکان، حلقه فلزی، آویز تزئینی و… کشف شد.

فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی افزود: این اشیای تاریخی توسط یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان ضبط شد و اشیا به امین‌اموال استان برای کارشناسی نهایی تحویل داده شده است.

حسن مهری تصریح کرد: در پی کارشناسی‌های فنی انجام‌شده از سوی کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، اصالت اشیای مکشوفه تأیید و قدمت آن‌ها، دوره هزاره اول قبل از میلاد تخمین زده شده است.

کد مطلب 5376415
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها