کشف و ضبط ۲۷ شی با قدمت هزاره اول قبل از میلاد در کردستان

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل‌از روابط‌ عمومی یگان حفاظت وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سردار حسن مهری بیان کرد: بر اساس گزارش یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان کردستان، در پی عملیات کشاورزی در زمین زراعی شخصی با هویت معلوم حدود ۲۷ قلم شی‌ء تاریخی شامل سرپیکان، حلقه فلزی، آویز تزئینی و… کشف شد.

فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی افزود: این اشیای تاریخی توسط یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان ضبط شد و اشیا به امین‌اموال استان برای کارشناسی نهایی تحویل داده شده است.

حسن مهری تصریح کرد: در پی کارشناسی‌های فنی انجام‌شده از سوی کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، اصالت اشیای مکشوفه تأیید و قدمت آن‌ها، دوره هزاره اول قبل از میلاد تخمین زده شده است.