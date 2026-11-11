به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزیران امور خارجه گروه- ۷ امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای بدون اشاره به دو بار تجاوز غیرقانونی آمریکا و صهیونیست ها به ایران به ویژه در میانه گفتگوهای دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن و حملات تلافی جویانه تهران به پایگاه ها و منافع آمریکایی طبق قوانین بین المللی دال بر دفاع مشروع، ادعا کرد: حملات ایران به همسایگانش را که موجب اخلال در تجارت، امنیت انرژی و اقتصاد شده است، محکوم می‌کنیم!

در بیانیه صادره از سوی وزیران امور خارجه گروه- ۷ با اتخاذ موضعی یکسویه و جانبدارانه ادعا شده است: بر اهمیت حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی تأکید کرده و از ایران می‌خواهیم که به تعهدات خود پایبند باشد.

این بیانیه بدون اشاره به اینکه تنگه راهبردی هرمز پیش از تجاوز غیرقانونی آمریکا و صهیونیست ها به ایران باز و تردد در آن به صورت ایمنی انجام می شد، مدعی شده است: از ایران می‌خواهیم به حملات جاری خود علیه شناورهای غیرنظامی در تنگه هرمز پایان دهد. یک ابتکار دفاعی به راهبری فرانسه و انگلیس می‌تواند به ازسرگیری کشتیرانی در تنگه هرمز کمک کند!

در بخش دیگری از این بیانیه بی آنکه تجاوز غیرقانونی آمریکا و صهیونیست ها به ایران محکوم شود، آمده است: از تلاش‌ های میانجی‌گران در خصوص موضوع ایران قدردانی می‌کنیم و بر حمایت خود از مساعی دیپلماتیک تأکید می‌ورزیم.

بیانیه مذکور بدون ارائه هرگونه سند و مدرکی ادعا کرد: نسبت به دخالت ایران در طرح‌های خشونت‌آمیزی که خاک ما و بسیاری از شهروندانمان را هدف قرار می‌دهند، عمیقاً نگران هستیم.

در بیانیه وزیران امور خارجه گروه- ۷ اضافه شده است: اسرائیل باید به‌تدریج از نوار غزه عقب‌نشینی کند و امکان ارسال ایمن و پایدار کمک‌ها را فراهم سازد. ما خواستار پایان دادن به حملات تروریستی و اقداماتی هستیم که موجب افزایش تنش و خطر تشدید درگیری‌ها در کرانه باختری می‌شوند.