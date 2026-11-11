https://mehrnews.com/x3dzSP ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۳۸ کد مطلب 7008215 استانها کرمان استانها کرمان ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۳۸ بارش برف در سرچشمه رفسنجان کرمان- بارش نخستین برف پاییزی عصر چهارشنبه در سرچشمه رفسنجان آغاز شد. دریافت 3 MB کد مطلب 7008215 کپی شد مطالب مرتبط فعالیت سامانه بارشی در کرمان؛ احتمال آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانه ها آسمان کرمان ابری میشود؛ بارش باران در مناطق جنوبی و مرکزی برف روبی بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر از جاده های استان کرمان نخستین برف پاییزی طارم سفلی به شنشتق رسید برچسبها بارش برف رفسنجان مس سرچشمه کرمان
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