نشست شورای معاونان وزارت اطلاعات برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای هماهنگی اطلاعات، نشست شورای معاونان وزارت اطلاعات با حضور وزیر اطلاعات، معاونان وزیر و رؤسای سازمان‌های تابعه و رئیس سازمان اطلاعات سپاه برگزار شد.

این نشست در راستای همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی جامعه اطلاعاتی کشور و تعامل بیشتر بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در موضوعات مرتبط برگزار شد.

در ابتدای این نشست، وزیر اطلاعات ضمن خیر مقدم به رئیس سازمان اطلاعات سپاه و همراهان در پایگاه عظیم مبارزه و جهاد مطالبی پیرامون آخرین مسائل و موضوعات امنیتی در حوزه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بیان کرد.

در ادامه جلسه، برخی اعضا به طرح اخبار و موضوعات حوزه‌های مربوطه پرداختند و بر هم‌افزایی بیشتر اعضای جامعه اطلاعاتی در راستای تحقق اهداف اطلاعاتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه نیز ضمن تشکر از دعوت وزیر اطلاعات برای حضور در این وزارت‌خانه، با بیان اینکه دشمنان نظام و مردم همه توان خود را برای ضربه به کشور به کار برده‌اند، تعامل بیش‌تر دو نهاد اطلاعاتی سپاه و وزارت اطلاعات و سایر نهادهای اطلاعاتی را ضروری دانست.

جانشینان رئیس سازمان اطلاعات سپاه نیز در خصوص مسائل روز و چگونگی افزایش هم‌افزایی بین دو دستگاه، مطالبی را مطرح کردند.