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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۸:۴۸

علی اصغر کلانتری:

نقطه قوت مس را از کار انداختیم/ برای برد به میدان رفتیم

نقطه قوت مس را از کار انداختیم/ برای برد به میدان رفتیم

شیراز _ سرمربی تیم فجرشهید سپاسی شیراز گفت: در مصاف با تیم مس توانستیم نقطه قوت این تیم را از کار بیاندازیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کلانتری شامگاه چهارشنبه پس از تساوی تیمش مقابل مس رفسنجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: می‌دانستیم مقابل تیم خیلی خوب مس رفسنجان بازی سختی داریم و این تیم چه در فاز هجومی و چه دفاعی بسیار خوب کار می‌کند و سرمربی این تیم هم سالهاست تجربه زیادی در لیگ بدست آورده اما ما برای برتری و کسب سه امتیاز به میدان رفتیم و سعی کردیم از روزنه‌ها و نقاط ضعف این تیم برای رسیدن به گل استفاده کنیم که مس تیمی نبود که نه فقط مقابل ما بلکه مقابل سایر تیم‌ها به همین راحتی تسلیم شود.

وی در ادامه افزود: به تیم مس و بازیکنان خودم تبریک می‌گویم بابت نوع بازی که شاید کسی تصور نمی‌کرد ما به این شکل فوتبال بازی کنیم زیرا توانستیم خط هافبک آنها را که نقطه قوت این تیم بود از کار بیندازیم.

سرمربی زردپوشان فجر در خصوص نحوه قضاوت داور بازی بیان کرد: در مجموع آقای مؤمنی قضاوت خوبی انجام داد اما در یک صحنه بنظرم می‌بایست برای ما یک پنالتی گرفته می‌شد که امیدوارم من اشتباه کرده باشم زیرا اگر این بار هم حقی از ما ضایع شده باشد، تحمل آن برایمان سخت است.

کلانتری در پایان به ضعف تیم فجر در امر گلزنی اذعان کرد و گفت: سعی می‌کنیم با تمرین و صحبت کردن این مشکل را حل کنیم اما ما دارای پنج بازیکن مصدوم هستیم و هر کدام که برگردند، کمک بزرگی به ما خواهد شد و فاصله کم بازی‌ها فرصت چندانی برای ریکاوری و تمرین به ما نمی‌دهد.

به گزارش مهر، دیدار تیم‌های فوتبال فجر شهید سپاسی و مس رفسنجان از هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، عصر روز چهارشنبه در ورزشگاه حافظیه شیراز با تساوی بدون گل به پایان رسید.

کد مطلب 5376568

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