ابتلا به امیکرون در کشور گزارش نشد/اجرای طرح جدید شهید سلیمانی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سوری عصر چهارشنبه در ستاد مقابله با کرونا در ساری با اشاره به اینکه تاکنون ابتلای به سویه امیکرون در کشور گزارش نشده است، افزود: این درحالی است که این ویروس در برخی کشورها از جمله ترکیه، امارات، عربستان و پاکستان گزارش شده است.

وی سرعت انتشار امیکرون را بسیار بالا بیان کرد و گفت: این ویروس پنجمین واریانت هشدار دهنده سازمان جهانی بهداشت به شمار می‌رود و به شدت در جهان روبه گسترش است.

وی با اظهار اینکه اگرچه مرگ ومیر و دشت بیماری در این واریانت و سویه کمتر است ولی عده زیادی را در مدت کم می‌تواند درگیر کند و به جز آفریقا در هیچ منطقه‌ای به شکل گسترده گزارش نشده است.

رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا با اظهار اینکه افرادی که دو تا سه دوز واکسن دریافت کردند کمتر در معرض ابتلای به امیکرون قرار می‌گیرند، افزود: امیکرون با تست‌های موجود قابل تشخیص است.

سوری بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه بسیاری از مبتلایان بدون علامت هستند، این واریانت خطر بالقوه ای محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مبادی ورودی و خروجی کشور نظارت و کنترل بیشتری می‌شود، به طرح شهید سلیمانی با رویکرد جددید اشاره کرد و گفت: به زودی سازوکارهای جدید این طرح ابلاغ می‌شود.

وی بر لزوم استفاده از دانشجویان و سازمان‌های تحقیقاتی در طرح جدید شهید سلیمانی تاکید کرد و گفت: استفاده از فناوری‌های نوین نیز از دیگر رویکردهای طرح جدید شهید سلیمانی است.

سوری بازگشایی های مشروط مدارس ولغو محدودیت‌های شبانه را از ویژگی‌های طرح جدید شهید سلیمانی بیان کرد و با اشاره به وضعیت مازندران، این استان را مستعد طغیان ناشی از اپیدمی ویروس کرونا از جمله امیکرون دانست.