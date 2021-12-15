صدری بیشتر روی پرسپولیس تمرکز کند/هر کاری دلشان خواست کردند و رفت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلال حسینی کاپیتان تیم پرسپولیس با اعتراض به عملکرد داور مسابقه پرسپولیس با پیکان گفت: متأسفانه داوری خیلی بد شده و اشتباهات آنها خیلی به ضرر ما شده است. دیگران در مصاحبه های خودشان هر چه می خواهند می گویند و کار را برای ما سخت می کنند. ما باید کارمان را بهتر انجام دهیم.

وی در ادامه از سرپرست باشگاه پرسپولیس خواست توجه بیشتری داشته باشد. در این خصوص افزود: آقای صدری باید وقت بیشتری روی تیم بگذارد و بهتر است تمرکز خود را بر روی پرسپولیس بگذارد و کارهای بیشتری انجام دهد تا شرایطمان خیلی بهتر شود.

حسینی تصریح کرد: درباره پنالتی دیگر کارشناسان باید نظر بدهند اما به هر حال داوران سوت می زنند و هر چه به آنها می گوییم کار خودشان را می کنند.

کاپیتان تیم پرسپولیس تأکید کرد: اعتراض ما به مسائل دیگر است. فکر نکنند وقتی حرف نمی زنیم، هر چه می خواهند می گویند و هر کاری که می خواهند می کنند. متأسفانه با شرایط فعلی و بلاتکلیفی که داریم همه باید با هم باشیم تا جواب دوستان را بدهیم.

وی درباره تجمع اعتراضی هواداران نسبت به مشکلات مدیریتی پرسپولیس افزود: در سالهایی که قهرمان شدیم خیلی چیزها پشت سر آن پنهان شده است. متأسفانه هر کسی هر کار که دلش خواست، کرد. چند بار گفتم با سند صحبت کنید اما هیچ کدام از آنها این کار را نکردند. ما می دانستیم شرایطمان به این سختی خواهد شد ولی هر سال قهرمان می شدیم و همه پشت این قهرمانی ها پنهان شدند.

حسینی خاطرنشان کرد: هر مدیرعاملی که آمد و هر کاری که دلش خواست کرد. هیچ کس جوابگو نیست که چه کارهایی کرده است. همان موقعی که قهرمان می شدیم، آقایان هر کار که می خواستند کردند و کسی جلوی آنها را نگرفت. این خیلی بد است.