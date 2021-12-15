تصمیم داور برایم عجیب بود/ زودتر تکلیف مدیرعامل را مشخص کنند

به گزارش خبرنگار مهر، امید عالیشاه هافبک تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی سه بر یک تیم خود مقابل تیم پیکان، اظهار داشت: بازی خیلی خوبی را بردیم و سه امتیاز مهمی را کسب کردیم.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس که به دلیل اعتراض داور مسابقه، کارت زرد دریافت کرد، افزود: داور جوری پنالتی گرفت که از داخل زمین پنالتی نبود. حامد لک فریاد می زد که کمک داور می گوید پنالتی نیست اما داور اعلام پنالتی کرده است.

وی ادامه داد: داور اصرار داشت پنالتی بگیرد. این که به حرف کمک توجه نمی کند برایم خیلی عجیب بوده است. اگر نیاز به آنها ندارد، تنهایی در زمین حاضر شود.

عالیشاه درباره ادامه فعالیت مدیریت پرسپولیس با سرپرستی مجید صدری تأکید کرد: تکلیف باید هر چه زودتر مشخص شود. اگر نیاز است آقای صدری مدیرعامل شود، اعلام کند. اگر کسی دیگر قرار است بیاید، زودتر اعلام کند. این وضعیت به ضرر تیم است و فشار می آورد.