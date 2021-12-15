سال ۱۴۰۱ سال پررونق در رسیدگی به محرومان و روستاها خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، سیدامیرحسین مدنی عصر چهارشنبه ۲۴ آذر در نشست هم اندیشی مدیران و مسؤولان سازمان بسیج سازندگی استان‌های کشور گفت: عدالت محوری و تحقق عدالت از طریق رسیدگی به مناطق روستایی از برنامه‌ها و تأکیدات دولت است و در این راستا تلاش همه جانبه دارد.

وی ادامه داد: یکی از نیروها و سازمان‌های موفق در زمینه محرومیت زدایی و خدمت رسانی، سازمان بسیج سازندگی و فعالیت گروه‌های جهادی است که دولت تلاش دارد بیش از سایر دولت‌ها از این ظرفیت بهره ببرد و در جهت خدمت رسانی به مردم و مناطق محروم از آن استفاده کند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: طبق برنامه‌ها و اولویت‌های موجود دولت بنا دارد با کسب همکاری از بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی خدمت رسانی در مناطق محروم را پررنگ‌تر کند.

وی با اشاره به همکاری‌ها و تفاهم نامه‌های امضا شده با بسیج سازندگی افزود: در زمینه اشتغال به عنوان برنامه محوری دولت سیزدهم، بسیج سازندگی در ایجاد یک میلیون شغل در کشور همکاری مؤثری خواهد داشت.

مدنی ادامه داد: هم اکنون برای آبرسانی به روستاهای دچار تنش آبی از ظرفیت بسیج سازندگی بهره گرفته می‌شود.

وی گفت: بیش از هشت هزار روستا در کشور دچار تنش آب هستند و برای آب رسانی به این تعداد تفاهم نامه بسیار خوب و مؤثری با بسیج سازندگی امضا شده است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور افزود: در حوزه ساخت مسکن نیز تعهد خوبی داده شده به این صورت که ساخت ۱۰۰ هزار مسکن از مجموع یک میلیون مسکن وعده داده شده از سوی دولت را طی یک سال سازمان بسیج سازندگی با همکاری مؤثر خود برای محرومان خواهد ساخت.

وی ادامه داد: در صدد هستیم در زمینه ایجاد راه روستایی نیز توافق خوبی انجام شود.

مدنی گفت: اولویت دولت در ۲ حوزه کشاورزی و آب رسانی به عنوان مهمترین اولویت‌های رسیدگی به نقاط روستایی محسوب می‌شود.

وی افزود: بسیج بازوی اجرایی قوی در حوزه خدمت رسانی به مردم است و تمام تلاش دولت در استفاده از ظرفیت‌های این مجموعه است.