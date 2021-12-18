زنان بیشتر از مردان دچار میگرن می شوند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث لاین، میگرن ۲ تا ۳ برابر بیشتر از مردان، زنان را تحت تأثیر قرار میدهد. گزینههای درمان میگرن در چند سال گذشته پیشرفت خوبی داشته است.
نتایج یک مطالعه بر روی دوقلوها در مقیاس بزرگ، ارتباط بین خطر میگرن و میزان هورمون موجود در رحم قبل از تولد را نشان میدهد.
محققان دانشگاه کالیفرنیا، از بزرگترین پایگاه داده دوقلوها برای بررسی نقش محیط قبل از تولد بر روی تفاوتهای جنسی در خطر میگرن استفاده کردند.
این مطالعه همچنین نشان میدهد ژنهایی که بر خطر میگرن تأثیر میگذارند ممکن است در مردان و زنان متفاوت باشد.
شیوع میگرن در زنان ۲ تا ۳ برابر بیشتر از مردان است. این مشکل نسبتاً شایع است و حدود ۱۲ درصد از جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار میدهد.
میگرن یک بیماری عصبی است که باعث مجموعهای از علائم، از جمله حالت تهوع، سرگیجه، و افزایش حساسیت به نور، صداها و بوها میشود.
