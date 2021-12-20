۶۱ هزار سالمند زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) کرمانشاه هستند

محمود رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد سالمندان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه ۶۱ هزار و ۱۰۴ نفر بوده که از این تعداد ۲۲ هزار و ۶۳۰ نفر مرد و ۳۸ هزار و ۴۷۴ نفر زن هستند.
وی افزود: ۴۸ هزار و ۲۶۰ خانوار دارای سرپرست سالمند بوده که از این تعداد خانوار ۲۵ هزار و ۶۵۶ نفر سالمند زن و ۲۲ هزار و ۶۰۴ نفر مرد سرپرستی خانوادهها را برعهده دارند.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه تصریح کرد: افراد بالای ۶۰ سال سالمند محسوب شده و به دلیل شرایط جسمی و سنی که دارند از کارافتاده یا خانه دار بوده و توانایی انجام کارهای سنگین را ندارند.
رضایی خاطر نشان کرد: سالمندان مانند بقیه مددجویان از حمایتهای کمیته امداد همچون کمک معیشت درمان، اجاره مسکن و… بهره مند میشوند.
وی بیان کرد: خانوارهای دارای سرپرست یا افراد سالمند به دلیل شرایط ویژه در اولویت دریافت کمک هزینههای درمانی، کمک هزینه نگهداری، کمک هزینه لوازم بهداشتی، پرداخت وامهای ودیعه مسکن و.. هستند.
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