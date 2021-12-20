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۲۹ آذر ۱۴۰۰، ۹:۰۳

معاون کمیته امداد کرمانشاه:

۶۱ هزار سالمند زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) کرمانشاه هستند

۶۱ هزار سالمند زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) کرمانشاه هستند

کرمانشاه- معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خمینی (ره) استان کرمانشاه گفت: ۶۱ هزار سالمند زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه هستند.

محمود رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد سالمندان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه ۶۱ هزار و ۱۰۴ نفر بوده که از این تعداد ۲۲ هزار و ۶۳۰ نفر مرد و ۳۸ هزار و ۴۷۴ نفر زن هستند.

وی افزود: ۴۸ هزار و ۲۶۰ خانوار دارای سرپرست سالمند بوده که از این تعداد خانوار ۲۵ هزار و ۶۵۶ نفر سالمند زن و ۲۲ هزار و ۶۰۴ نفر مرد سرپرستی خانواده‌ها را برعهده دارند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه تصریح کرد: افراد بالای ۶۰ سال سالمند محسوب شده و به دلیل شرایط جسمی و سنی که دارند از کارافتاده یا خانه دار بوده و توانایی انجام کارهای سنگین را ندارند.

رضایی خاطر نشان کرد: سالمندان مانند بقیه مددجویان از حمایت‌های کمیته امداد همچون کمک معیشت درمان، اجاره مسکن و… بهره مند می‌شوند.

وی بیان کرد: خانوارهای دارای سرپرست یا افراد سالمند به دلیل شرایط ویژه در اولویت دریافت کمک هزینه‌های درمانی، کمک هزینه نگهداری، کمک هزینه لوازم بهداشتی، پرداخت وام‌های ودیعه مسکن و.. هستند.

کد مطلب 5379666

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