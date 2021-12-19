داعش از طرف پاکستان امنیت افغانستان را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ از مقامات پاکستانی خواست تا در امور داخلی کشورش مداخله نکنند.

کرزای در صفحه فیسبوک خود نوشت: از دولت پاکستان می‌خواهم که از مداخله در امور داخلی ما خودداری کند و به نمایندگی از افغانستان در مجامع بین المللی صحبت نکند، برعکس، از این کشورمی خواهم که به حسن همجواری پایبند بوده و به دنبال ایجاد روابط دوستانه و متمدنانه بین دو کشور باشد.

این سخنان حامد کرزای در واکنش به سخنرانی عمران خان نخست وزیر پاکستان در نشست فوق‌العاده شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی که روز یکشنبه در اسلام آباد برگزار گردید، عنوان شد.

نخست وزیر پاکستان خطاب به شرکت کنندگان در این نشست با اشاره به اینکه پاکستان بارها از خاک افغانستان توسط تروریست‌های داعش مورد حمله قرار گرفته خواستار لزوم تضمین امنیت و ثبات در افغانستان شد.

کرزای اعلام کرد که پاکستان یک کمپین تبلیغاتی آشکار علیه افغانستان به راه انداخته است زیرا بر عکس این موضوع صادق است چرا که داعش از جانب پاکستان امنیت افغانستان را هدف قرار داده است.

وی تاکید کرد که اظهارات عمران خان برای مردم افغانستان توهین آمیز بوده و تلاشی با هدف ایجاد تفرقه بین مردم افغانستان است.