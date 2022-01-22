به گزارش خبرگزاری مهر، «عمران خان» نخست‌ وزیر پاکستان امروز شنبه در پیامی توییتری خواستار کمک فوری به میلیون‌ ها افغان شد که با خطر قریب‌ الوقوع گرسنگی مواجه هستند.

در پیام توییتری نخست‌ وزیر پاکستان در این خصوص آمده است: ضرورت دارد که جامعه جهانی بر اساس اصل مسئولیت حمایت(R۲P) سازمان ملل متحد که به اتفاق آراء به تصویب رسیده است، امدادهای بشردوستانه فوری را برای میلیون ها افغان که با خطر قریب‌الوقوع گرسنگی روبه‌رو هستند، فراهم کند.

وی پیشتر نیز در سخنانی هشدار داده بود که در صورت عدم آزادسازی دارایی های افغانستان در کشورهای غربی به ویژه در آمریکا، افغانستان با خطر فقر و قحطی مواجه خواهد شد.