رضا چمن در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سویه دلتا هنوز به شکل فعال در چرخه وجود دارد و در شهرستانهای شاهرود و میامی همچنان مراجعانی با همان علائم دلتا در بیمارستان بستری میشوند، تاکید کرد: سویه جدید کرونا به شدت در حال گسترش است.
وی افزود: همانطور که سویه جدید اُمیکرون نشان میدهد سرعت انتشار بسیار بالایی دارد در نتیجه نگرانی بسیار جدی در این شرایط داریم که احتمالاً موج دیگری از بیماری کرونا جامعه را درگیر کند و مجبور به اعمال محدودیتهای شدید شویم که عوارض و مشکلات خود را دارد.
نگرانی از موج جدید
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: با تجربهای که با این ۲۲ ماه داریم باید بدانیم که اگر رعایت مسائل بهداشتی را نداشته باشیم به شدت موج ایجاد شده و افزایش نگران کنندهای را شاهد خواهیم بود که دیگر کنترل آن به شدت دشوار میشود. قبل از آنکه واقعه بیاید میبایست علاج کرد و هوشمندانه، داوطلبانه و عالمانه و آگاهانه رعایت پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنیم.
چمن با بیان اینکه شبهایی که مانند شب یلدا و مراسم فاطمیه انتظار است که همه ما رعایت مسائل بهداشتی را داشته باشیم، تاکید کرد: علی رغم اینکه تاکید داریم میبایست پوشش خوب واکسیناسیون کنونی، بهتر نیز شود چرا که هیچ کمبودی در سطح دانشگاه وجود ندارد و گروههای هدف واکسیناسیون برای دریافت واکسن خود اقدام کنند.
وی افزود با بیان اینکه باید مراجعه آنقدر برای واکسیناسیون شدید باشد که دانشگاه علوم پزشکی به فکر تأمین واکسن و تجهیزات باشد اما امروز برعکس است تمام امکانات ما مهیا است اما مراجعه کننده برای واکسن در حد انتظار ما نبوده است، بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با تمام وجود اعلام آمادگی میکند که گروههای هدف برای واکسن مراجعه کنند اما آنطور که مورد انتظار ما است، مردم مراجعه ندارند.
به گزارش خبرنگار مهر، بیشتر مبتلایان به اُمیکرون، جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال بودهاند و گفته میشود علائم آن شبیه سرماخوردگی است.
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