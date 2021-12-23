به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس جمعه هفته جاری در حالی میزبان ذوب آهن اصفهان است که این دیدار ششمین بازی متوالی این تیم در لیگ برتر فصل جاری در ورزشگاه آزادی محسوب می‌شود.

سرخپوشان پایتخت در پنج دیدار گذشته خود، سه پیروزی و دو تساوی کسب کردند تا فراز و نشیب قهرمان پنج دوره متوالی رقابت‌های لیگ برتر باعث شود یحیی گل محمدی بارها تصمیم به ایجاد تغییر در ترکیب خود بگیرد.

آذر دوست داشتنی برای پرسپولیس

پرسپولیس از سوم آذر ماه در تهران به مصاف حریفان خود رفت. این تیم نخستین بازی خود را مقابل صنعت نفت آبادان انجام داد و توانست از سد شاگردان علیرضا منصوریان با تک گل میلاد سرلک عبور کند. ادامه بازی‌های پرسپولیس در تهران با پیروزی مقابل نفت مسجد سلیمان همراه بود. این تیم با برد اقتصادی دیگری توانست خود را به جمع مدعیان قهرمانی برساند.

تساوی بدون گل مقابل استقلال در دربی ۹۷ پایتخت و سپس تساوی دو - دو مقابل هوادار تهران باعث شد تا سرخپوشان بار دیگر با بحران و انتقاد برخی پیشکسوتان خود روبرو شوند. پرسپولیس که در شروع آذرماه توانست حریف خود را شکست دهد در پایان ماه هم جشن بازگشت به روزهای خوش را با پیروزی سه بر یک مقابل پیکان جشن گرفت. بردی که در مجاورت ورزشگاه آزادی در دستگردی اکباتان رقم خورد تا سرخ‌ها در پایان پاییز، بردهای بیشتری را نسبت به تساوی‌های خود تجربه کنند.

حذفی هم در تهران

پرسپولیس قبل از دیدار جمعه با ذوب آهن اصفهان در جام حذفی نیز به میدان رفت که با برد چهار بر صفر شاگردان یحیی گل محمدی مقابل ویستا توربین همراه بود. سرخپوشان در حالی حریف دسته اولی خود را شکست دادند که این بازی هم در تهران برگزار شد.

جشن خداحافظی در تهران

سرخ‌ها ششمین و آخرین بازی متوالی خود در قامت میزبان بازی‌های لیگ برتر را مقابل شاگردان مهدی تارتار برگزار می‌کنند.

دیداری که می‌تواند پیش بازی بسیار مهم برای تقابل با سپاهان اصفهان باشد. پرسپولیس در صورت کسب سه امتیاز مقابل ذوب آهن اصفهان نه تنها شرایط خود در جدول را بهبود می‌بخشد بلکه می‌تواند با آماری قابل قبول برای «الکلاسیکو» ی فوتبال ایران آماده شود.

حساسیت بازی‌های پرسپولیس و سپاهان در دو فصل اخیر باعث شد تا دیدار رفت دو تیم با تصمیم کمیته انضباطی در شهر اراک برگزار شود.

پایان خوش سرخ‌ها در تهران می‌تواند شروعی برای جنگ تمام عیار با سپاهان باشد که می‌تواند تبدیل به جذاب ترین بازی فصل فوتبال ایران در دور رفت شود.