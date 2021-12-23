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۲ دی ۱۴۰۰، ۹:۳۷

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی:

امتحانات نهایی مدارس آذربایجان شرقی حضوری برگزار می‌شود

امتحانات نهایی مدارس آذربایجان شرقی حضوری برگزار می‌شود

تبریز- مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از حضوری بودن امتحانات نهایی مدارس استان خبر داد و گفت: امتحانات دوره اول و دوم متوسطه حضوری است مگر اینکه تصمیم جدیدی اتخاذ و ابلاغ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر پاشایی در جلسه ستاد امتحانات استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: امتحانات به عنوان ماحصل مأموریت دستگاه تعلیم و تربیت حائز اهمیت است و اطلاع رسانی دقیق کم و کیف امتحانات به منظور رفع شبهات و پیشگیری از حواشی مد نظر باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه امتحانات دی از ۲ دی تا ۲۷ همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود، افزود: امتحانات دی ماه عمدتاً شامل دروس واحد مانده شهریور ماه است.

پاشایی با تاکید بر اینکه رعایت پروتکل‌های بهداشتی و نظارت دقیق در این بخش با توجه به شرایط کرونایی مد نظر است از حضوری بودن امتحانات نهایی خبر داد.

وی تصریح کرد: امتحانات دوره اول و متوسطه تا بدین لحظه حضوری بوده مگر اینکه تا آغاز و یا حین امتحانات تصمیم جدیدی اتخاذ و ابلاغ شود.

کد مطلب 5382281

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