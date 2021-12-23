دغدغه «رضا نظری» حل مشکلات اهالی هنر گیلان بود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثقتی ظهر پنج شنبه در نخستین مراسم یادبود «رضا نظری» هنرمند فقید گیلانی با بیان اینکه نشاطی که «رضا نظری» داشت سبب شده تا هنوز عده‌ای با مرگ وی کنار نیامده اند، اظهار کرد: این تفکر در میان مردم نشان دهنده زنده بودن یاد و خاطره این هنرمند به واسطه هنرش است.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم نشاط، پویایی و تحرک «رضا نظری» برای همیشه وجود داشته باشد، گفت: این هنرمند فقید همیشه دغدغه اهالی هنر استان گیلان را داشت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه «رضا نظری» همیشه به دنبال رفع دغدغه‌های اهالی هنر بود و در این زمینه تلاش می‌کرد، افزود: اگر درخواست و نامه‌ای داشت برای جامعه نمایش و هنرمندان بود.

وی با اشاره به اینکه «رضا نظری» هیچ وقت برای خودش چیزی نخواست، افزود: هنر پویا و زنده است و در رگ و ریشه خون مردم جریان دارد.

ثقتی به حضور علاقه مندان به هنر این هنرمند در روز تشییع پیکرش اشاره و تأکید کرد: حضور این حجم از جمعیت نشان دهنده جایگاه «رضا نظری» در میان مردم و اهالی فرهنگ و هنر استان گیلان و حتی سایر استان‌ها بود.

وی با اشاره به روزهای بستری بودن این هنرمند در بیمارستان و حس نوعدوستی، ایثار و همدلی مردم گیلان برای کمک به وی، تصریح کرد: «رضا نظری» مصداق عینی حس همدردی و نوعدوستی و ایثار مردم گیلان است.

وی با تأکید بر اینکه برای رسیدن به روزهای خوب برای اهالی فرهنگ و هنر استان گیلان تمام تلاش خود را می‌کنیم، افزود: توزیع عادلانه بودجه و اعتبارات و امکانات در سطح شهرستان یکی از اولویت‌ها است که قطعاً دنبال می‌شود.