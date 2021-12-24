به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، نشست مشترک معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و رئیس اتاق تعاون ایران با هدف همکاری جهت ساماندهی متقاضیان مسکن به ویژه مستأجران در ۲۰۲۰ محله کم برخوردار کشور در اتاق تعاون ایران برگزار شد.

محمد آئینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه اتاق‌های تعاون با توجه به در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی تولیدکنندگان مصالح ساختمانی آمادگی خود را جهت حمایت از نوسازی بافت‌های فرسوده و تأمین مصالح ساختمانی با قیمت مناسب اعلام کرده است، اظهارکرد: در این نشست، مقرر شد تفاهم نامه مشترکی بین اتاق تعاون ایران، شرکت بازآفرینی شهری ایران و وزارت کشور جهت ساماندهی متقاضیان مسکن منعقد شود، همچنین مقرر شد در کل ۲۰۲۰ محله کم برخوردار کشور تعاونی‌های توسعه محلی جهت ساماندهی ظرفیت‌های محلی برای نوسازی ساخت مسکن و مشارکت در توسعه و بازآفرینی محلات راه‌اندازی شود.

به گزارش شرکت بازآفرینی شهری ایران، طبق مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته در سطح کشور ۲۰۲۰ محله کم برخوردار شناسایی شده است که طرح توسعه و تحول اجتماع محور محلات کم برخوردار با مشارکت کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط و با کمک گرفتن از ظرفیت ساکنان محلات در حال انجام است.