آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی پنجشنبه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از آزمون به منظور ارزشیابی دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی برگزار می شود.

تنها داوطلبانی که توسط مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت معرفی شده باشند می توانند در این آزمون شرکت کنند. فارغ التحصیلان سال ۲۰۱۴ و پس از آن باید پیش از ثبت نام در سامانه های مربوطه تشکیل پرونده داده و کد رهگیری دریافت می کردند.

کارت شرکت در آزمون از ساعت ۱۲ امروز سه شنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۰ از طریق سایت مرکز سنجش در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت. داوطلبان باید پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی (یا شناسنامه) خود را در روز آزمون همراه داشته باشند، در غیر این صورت از ورود آنان به سالن برگزاری آزمون جلوگیری خواهد شد.

مکان برگزاری آزمون در سالن های آزمون الکترونیک یکی از دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در تهران بوده و آزمون به روش الکترونیک برگزار خواهد شد. نشانی محل آزمون روی کارت ورود به جلسه درج می شود.

پس از قبولی متقاضیان در آزمون ارزشیابی، طول دوره تکمیلی و تعداد واحدهای درسی بر اساس مصوبات مربوطه توسط مرکز خدمات آموزشی اعلام می شود. معرفی نامه برای طی دوره تکمیلی، فقط پس از تأیید نمرات در کمیسیون ارزشیابی رشته داروسازی صادر خواهد شد.