«نفتالی بنت» باز هم علیه ایران لفاظی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل، مدعی شد که قدرت های جهانی باید موضع سرسختانه تری در مذاکره با ایران اتخاذ کنند.

وی در ادامه این ادعا افزود: البته که یک توافق خوب هم می تواند وجود داشته باشد. ما مؤلفه های این توافق را می دانیم. سوال این است که آیا در دینامیک فعلی انتظار حصول چنین توافقی وجود دارد؟ خیر. دلیلش هم این است که (برای رسیدن به چنین توافقی) باید یک موضع به مراتب سرسختانه تر (از سوی قدرت های جهانی در قبال ایران) اتخاذ شود.

بنت در ادامه لفاظی های خود مدعی شد: ایران از موضع خیلی ضعیفی (با طرف مقابل) مذاکره می کند اما متاسفانه جهان طوری رفتار می کند که انگار ایران در موضع قدرت است.

ادعاهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی است که روز گذشته یائیر لاپید وزیر خارجه این رژیم هم برای توافق به زعم او خوب با ایران نسخه پیچید.

او گفته بود: : اسرائیل با هیچ توافقی مخالف نیست. توافق خوب، چیز خوبی است. ما با توافقی مخالف هستیم که اجازه نظارت واقعی بر برنامه هسته ای، شبکه پولی و شبکه ترور ایران را نمی دهد.

در روزهای اخیر، لفاظی های رژیم صهیونیستی علیه ایران افزایش یافته است. آنها که آشکارا از موضع سرسختانه ایران متعجب شده اند، تلاش می کنند آمریکا را به اعمال تحریم های بیشتر مجاب کنند حال آنکه ایران تاکید کرده که واشنگتن برای بازگشت به برجام، راهی جز برچیدن همه تحریم های نامشروع علیه این کشور ندارد.

چنانچه دولت واشنگتن بخواهد از تحریم ها به عنوان اهرم مذاکراتی استفاده کند، به همان بن بستی خواهد رسید که دولت ترامپ در آن گرفتار شد چرا که به اذعان بسیاری از سیاستمداران خارجی، ناکارآمدی رویکرد فشار حداکثری درمقابل عزم و اراده ایران مسئله ای اثبات شد.

نشست مقدماتی دور هشتم مذاکرات وین دیروز دوشنبه برگزار شد. طبق گفته انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مذاکرات در سه روز پایانی سال میلادی ۲۰۲۱ به خاطر در اختیار نبودن تسهیلات متوقف و مجددا از دوشنبه آینده از سرگرفته می شود.