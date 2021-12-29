مجیدی-نکونام؛ طلسم شکنی با طعم انتقام

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از حساسترین دیدارهای هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر استقلال از ساعت ۱۸ در ورزشگاه آزادی میزبان فولاد است و این دیدار در حالی برگزار میشود که آبی پوشان با ۲۵ امتیاز در صدر و فولاد با ۱۷ امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارد.
استقلال از ۱۱ دیدار گذشته ۷ پیروزی و ۴ تساوی دارد تا مجیدی و تیمش بدون شکست به هفته دوازدهم رسیده باشند. اما تیم فولاد در ۱۱ بازی خود دو بار متحمل شکست شده و در سایر دیدارهایش ۴ پیروزی و ۵ تساوی به دست آورده است. فولادیها در حالی ۲ بار شکست خوردهاند که هر دو باخت در زمان مربیگری عبدالله ویسی در ۴ هفته اول نصیب این تیم شد و بعد از بازگشت نکونام به فولاد آنها شکستی را تجربه نکردند.
عملکرد فولادیها قبل و بعد از نکونام تفاوت چشمگیری دارد و آمار آنها هم کاملاً متفاوت است. سرخ پوشان اهواز در ۴ هفته نخست با ویسی یک پیروزی، یک مساوی و ۲ شکست را تجربه کردند و تنها ۴ امتیاز از ۱۲ امتیاز ممکن را به دست آوردند و در مقابل ۷ گل خورده تنها ۳ بار موفق به گلزنی شدند و یک کلین شیت ثبت کردند.
همین تیم بعد از بازگشت نکونام ۷ بار به میدان رفت که صاحب ۳ پیروزی، ۴ تساوی و ۱۳ امتیاز شد. فولادیها در این ۷ بازی ۵ بار موفق به گلزنی شده و تنها ۲ گل خوردهاند و ۵ کلین شیت به ثبت رساندهاند؛ که این آمار نشان میدهد شرایط فولاد به خصوص در فاز دفاعی دچار تحول شده است.
آخرین باری که نکونام و مجیدی در نقش سرمربی با هم دیدار کردند، به فینال جام حذفی گذشته باز میگردد که آن بازی با پیروزی نکونام و فولاد مقابل مجیدی و استقلال به پایان رسید تا نکو نخستین جام قهرمانی زمان مربیگریاش را مقابل مجیدی و استقلال تجربه کند.
دیدار امروز دو تیم علاوه بر حساسیتهای جدولی که به خصوص برای استقلال دارد، میتواند برای آبی پوشان و مجیدی جنبه انتقامی هم داشته باشد اما یکی از ویژگیهای بارز این بازی شکست ناپذیری مجیدی و نکونام در این فصل است که این بازی میتواند طلسم یکی از این دو مربی را بشکند؛ مگر آنکه این دیدار با نتیجه مساوی به پایان برسد.
دیدار تیمهای استقلال و فولاد از ساعت ۱۸ امروز و با قضاوت امیرعرب براقی و کمکهای جلیل شعرانی و عسگر محمدی به همراه محمدحسین ترابیان برگزار میشود.
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