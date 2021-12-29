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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۴:۵۱

هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال؛

مجیدی-نکونام؛ طلسم شکنی با طعم انتقام

مجیدی-نکونام؛ طلسم شکنی با طعم انتقام

تیم‌های فوتبال استقلال و فولاد در حالی امروز به مصاف هم می‌روند که مربیان هردو تیم در این فصل طعم شکست را نچشیده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از حساس‌ترین دیدارهای هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر استقلال از ساعت ۱۸ در ورزشگاه آزادی میزبان فولاد است و این دیدار در حالی برگزار می‌شود که آبی پوشان با ۲۵ امتیاز در صدر و فولاد با ۱۷ امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارد.

استقلال از ۱۱ دیدار گذشته ۷ پیروزی و ۴ تساوی دارد تا مجیدی و تیمش بدون شکست به هفته دوازدهم رسیده باشند. اما تیم فولاد در ۱۱ بازی خود دو بار متحمل شکست شده و در سایر دیدارهایش ۴ پیروزی و ۵ تساوی به دست آورده است. فولادی‌ها در حالی ۲ بار شکست خورده‌اند که هر دو باخت در زمان مربیگری عبدالله ویسی در ۴ هفته اول نصیب این تیم شد و بعد از بازگشت نکونام به فولاد آنها شکستی را تجربه نکردند.

عملکرد فولادی‌ها قبل و بعد از نکونام تفاوت چشمگیری دارد و آمار آنها هم کاملاً متفاوت است. سرخ پوشان اهواز در ۴ هفته نخست با ویسی یک پیروزی، یک مساوی و ۲ شکست را تجربه کردند و تنها ۴ امتیاز از ۱۲ امتیاز ممکن را به دست آوردند و در مقابل ۷ گل خورده تنها ۳ بار موفق به گلزنی شدند و یک کلین شیت ثبت کردند.

همین تیم بعد از بازگشت نکونام ۷ بار به میدان رفت که صاحب ۳ پیروزی، ۴ تساوی و ۱۳ امتیاز شد. فولادی‌ها در این ۷ بازی ۵ بار موفق به گلزنی شده و تنها ۲ گل خورده‌اند و ۵ کلین شیت به ثبت رسانده‌اند؛ که این آمار نشان می‌دهد شرایط فولاد به خصوص در فاز دفاعی دچار تحول شده است.

آخرین باری که نکونام و مجیدی در نقش سرمربی با هم دیدار کردند، به فینال جام حذفی گذشته باز می‌گردد که آن بازی با پیروزی نکونام و فولاد مقابل مجیدی و استقلال به پایان رسید تا نکو نخستین جام قهرمانی زمان مربیگری‌اش را مقابل مجیدی و استقلال تجربه کند.

دیدار امروز دو تیم علاوه بر حساسیت‌های جدولی که به خصوص برای استقلال دارد، می‌تواند برای آبی پوشان و مجیدی جنبه انتقامی هم داشته باشد اما یکی از ویژگی‌های بارز این بازی شکست ناپذیری مجیدی و نکونام در این فصل است که این بازی می‌تواند طلسم یکی از این دو مربی را بشکند؛ مگر آنکه این دیدار با نتیجه مساوی به پایان برسد.

دیدار تیم‌های استقلال و فولاد از ساعت ۱۸ امروز و با قضاوت امیرعرب براقی و کمک‌های جلیل شعرانی و عسگر محمدی به همراه محمدحسین ترابیان برگزار می‌شود.

کد مطلب 5386122

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