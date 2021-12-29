طاهر شیخ الحکمایی دبیر رشته مجسمه‌سازی چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر درباره نحوه برگزاری این رویداد به خبرنگار مهر گفت: عده‌ای از اهل‌فن معتقد هستند که در دنیای معاصر هنرها به هم نزدیک شده و حتی تداخل پیدا کرده‌اند و یکدیگر را حمایت می‌کنند. به شخصه معتقدم امروزه از همه امکانات هنری استفاده می‌شود و هنرها می‌توانند به هم نزدیک شوند. این رویکرد باعث رشد می‌شود و می‌تواند دست هنرمند را در تولید اثر هنری باز بگذارد. از طرف دیگر، عده‌ای دیگر از اهل‌فن عقیده دارند که آثار هنری باید از هم منفک باشند و دوست دارند به شکل مستقل از رشته‌های هنری دیگر کار کنند. به نظر من نباید خطی بین این دو شیوه تعیین کنیم و بگوییم که حتماً یکی از این‌ها درست است.

وی تصریح کرد: هرکدام از این دو رویکرد طرفداران خود را دارند و اگرچه شیوه سنتی چندان پویا و منطبق با شرایط روز نیست اما چون عده زیادی طرفدار آن هستند می‌توان همچنان به این شکل نیز فعالیت کرد.

شیخ الحکمایی تاکید کرد: به اعتقاد من، باید عرصه را باز بگذاریم که هر کسی از اهل‌فن به آن شکلی که تجربه دارد و به آن علاقه‌مند است کار کند و آرام‌آرام این مسئله به سمتی می‌رود که باید باشد.

وی به رویکرد متفاوت دوسالانه‌ها اشاره کرد و گفت: در دوسالانه‌ها است که هنرمندان آثار جدید خود را ارائه می‌دهند و استعدادیابی نیز در آن رخ می‌دهد اما به نظرم جشنواره هنرهای تجسمی فجر می‌تواند چیزی فراتر از این باشد. در جشنواره همه مردم می‌توانند شرکت داشته باشند و باید عرصه را باز بگذاریم تا همه کسانی که علاقه‌مند هستند در این رویداد شرکت کنند. آن‌ها می‌توانند خودشان را نشان دهند و با جوایزی که دریافت می‌کنند تشویق می‌شوند.

این هنرمند مجسمه‌ساز با بیان اینکه باید تجربیات گذشته را بررسی و آنها را پالایش کرد، اظهار کرد: می‌توانیم از تجربه جشنواره‌های دیگر و حتی رویدادهایی که در دنیا وجود دارد برای بهتر شدن جشنواره الگو بگیریم. در ۱۳ دوره گذشته اتفاقات مختلفی در این جشنواره افتاده و باید همه آن‌ها موردتوجه قرار گیرد و در نهایت مشخص شود کدام بخش‌ها حفظ شود و کدام بخش نیاز به اصلاح دارد. به نظر من باید جشنواره هنرهای تجسمی فجر را در سراسر کشور گسترش دهیم و دفترهای استانی وجود داشته باشد که هم‌زمان با این جشنواره در استان‌های مختلف نیز نمایشگاهی برگزار شود و هنرمندان منطقه در آن شرکت کنند. بردن جشنواره به استان‌ها می‌تواند مخاطبان بیشتری را جذب کند و هنرمندان جوان می‌توانند با دیدن این کارها مسیر خود را پیدا کرده و رشد کنند.

وی با بیان اینکه باید از هنرمندان با سابقه دعوت شود تا کارهایشان را در جشنواره نمایش دهند، گفت: باید جنب‌وجوش ایجاد شود تا وجود این اتفاق در طول سال محسوس باشد. بسیاری از اتفاقات هنری تنها در چند روزی که برگزار می‌شوند موردتوجه قرار می‌گیرند و تا دوره بعد، صحبتی از آن‌ها نیست. اما به نظر من آثار جشنواره فجر باید در طول سال در استان‌های مختلف و حتی کشورهای همسایه نمایش داده شود تا بتواند تأثیر بگذارد و عده بیشتری با نگاه هنرمندان ما آشنا شوند.

دبیر رشته مجسمه‌سازی چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در پایان درباره مخاطبان این جشنواره بیان کرد: با توجه به امکانات رسانه‌ای که امروزه وجود دارد نباید مشکل مخاطب داشته باشیم. نمایشگاه‌های گوناگونی در سراسر دنیا برگزار می‌شود که از طریق رسانه‌ها به راحتی می‌توان به آن‌ها دسترسی داشت. درباره این جشنواره نیز باید فعالیت‌های خاصی انجام شود تا بتوانیم آن را به مخاطبان سراسر کشور که امکان حضور در نمایشگاه را ندارند معرفی کنیم. مدیران باید توجه کنند از امکانات رسانه‌هایی که قدرت تبلیغ و آشنا کردن مردم با این جشنواره را دارند به خوبی استفاده شود.