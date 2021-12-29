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۸ دی ۱۴۰۰، ۹:۱۵

پایداری آلاینده ها در تهران ادامه دارد

پایداری آلاینده ها در تهران ادامه دارد

شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۱۳۳ قرار گرفت و هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت، شاخص آلودگی هوای تهران در حال حاضر روی عدد ۱۳۳ قرار دارد.

بر این اساس و با توجه به استانداردها، هوای پایتخت برای گروه‌های حساس ناسالم است.

همچنین در ساعات پایانی روز گذشته، هوای شهر تهران با شاخص ۱۳۴ برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار داشت.

با توجه به ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

از ابتدای سال تاکنون تهران دو روز هوای پاک، ۲۰۰ روز هوای قابل قبول، ۷۵ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۶ روز هوای ناسالم را تجربه کرده است.

کد مطلب 5386776
ساناز باقری راد

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