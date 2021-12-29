  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۸ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۲۴

توسط وزارت علوم؛

کتاب همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم منتشر شد

کتاب همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم منتشر شد

کتاب همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم منتشر شد، این کتاب شامل دستورالعمل‌ها، آئین نامه‌ها، قوانین و روند اجرایی همکاری‌های علمی بین المللی است.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم منتشر شد، این کتاب شامل دستورالعمل‌ها، آئین نامه‌ها، قوانین و روند اجرایی همکاری‌های علمی بین المللی است که می‌تواند به عنوان مرجع قوانین و مقررات آموزش عالی در بخش بین الملل برای کلیه دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، جامعه اساتید و دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.

حسین سالار آملی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقدمه این کتاب آورده است: «محیط‌های درونی و بیرونی نهادها دائماً در حال دگرگونی، تغییر و پویایی هستند. در چنین شرایطی نهادی موفق عمل می‌کند که تغییر پارادایم را درک کرده و متناسب با شرایط محیطی جدید حرکت کند.

بین المللی سازی آموزش عالی کشور یکی از اهداف سال‌های اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است و قرار گرفتن در چرخه دانایی جهانی و بهره گیری از ظرفیت‌های موجود در منطقه و جهان و بسترسازی مراودات علمی، فناوری و نوآوری با حفظ عزت ملی از جمله برنامه‌های جاری این وزارتخانه است.

این برنامه خوشبختانه با همراهی و هماهنگی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و مراکز فناوری بزرگ کشور همراه بوده و دستاوردهای گرانبهایی داشته است که حضور موفق در رتبه بندی‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دنیا، افزایش شتابان رشد مقالات علمی مشترک و جذب دانشجویان کشورهای دیگر بخشی از آن است.

فراموش نکنیم که در بهترین حالت اگر انتشار مقالات را برابر تولید علم بدانیم (که بر آن نقدهای جدی وارد است)، تنها ۲ درصد انتشارات ISI دنیا را ما تولید می‌کنیم و برای کسب و درک محتوای ۹۸ درصد مابقی احتیاج به حضور در جوامع علمی دنیا داریم و این به غیر از نیاز شرکت‌های دانشی ما به بازارهای منطقه‌ای و جهانی است که تنها در بستر تعاملات بین المللی حاصل می‌شود.

مجموعه حاضر به یکی از زیرساخت‌های مهم بین المللی سازی آموزش عالی کشور که قوانین و مقررات است اشاره دارد و امیدوارم بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌ها فراهم آورد.»

کد مطلب 5386922
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها