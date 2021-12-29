به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی صبح روز چهارشنبه (۸ دی ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۴ طرح جهش تولید دانش بنیان را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، به منظور حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانش بنیان:
الف - در بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی، متن زیر بعد از عبارت «ضمانتنامه بانکی» الحاق میشود:
«ضمانت نامه صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری»
ب- در تبصره (۳) بند (خ) و جزء (۱۰) بند (د) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی» بعد از عبارت «بانکهای دولتی و غیردولتی» الحاق میشود.
پ- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح و مجموعههای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان، بانکها و موسسات مالی اعتباری و غیربانکی شرکتها و موسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرایند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشینآلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار، ضمانتنامههای صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94/1/2 را بپذیرند.
ت- متن زیر به عنوان بند (د) به ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 98/15/2 الحاق میشود:
د- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در صورت درخواست شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاههای اجرایی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرایند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیشپرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانت نامه معتبر ارائه نماید. آییننامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ث- عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای غیر دولتی پژوهش و فناوری» به ترتیب بعد از کلمات «بانک ها» و «بانک» به تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، الحاق میشود.
ج- با هدف حمایت از اقتصاد دانشبنیان و با عنایت به جهش قابل توجه تعداد شرکتهای دانشبنیان کشور، مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات اضافه میشود.
چ- در راستای تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمانهایی که توسط بخش خصوصی در اراضی پارک علم و فناوری احداث میشود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید. پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذیربط، مجاز هستند حق بهرهبرداری مالکانه و اذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود یا اراضی که توسط منابع طبیعی یا مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاههای اجرایی یا مانند آنها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چارچوب مصوبات هیأت امنا و طرح جامع مصوب خود، در قالب قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی، اجاره بلند مدت یا واگذاری قطعی مشروط به «عدم تغییر کاربری» و «بهرهبرداری اختصاصی در چارچوب ماموریتهای پارک»، در اختیار شرکتهای دانشبنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایهگذاران و کارگزاران ارایه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند. پارکهای علم و فناوری حق واگذاری اراضی متعلق به خود را دارند.
نظر شما