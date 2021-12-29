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۸ دی ۱۴۰۰، ۹:۱۷

طبق مصوبه مجلس؛

ستاد رفع موانع تولید باید از فعالان اقتصادی تحت تحریم حمایت کند

ستاد رفع موانع تولید باید از فعالان اقتصادی تحت تحریم حمایت کند

طبق مصوبه مجلس، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موظف شد که از فعالان اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، حمایت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی صبح روز چهارشنبه (۸ دی ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۲ طرح جهش تولید دانش‌ بنیان را تصویب کردند.

مطابق با این مصوبه، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴.۲.۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام کرده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته‌اند را با ارائه مشاوره و رفع چالش‌های آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهند.

بر اساس تبصره این ماده، عبارت «معاون علمی و فناوری رئیس جمهور» به عنوان بند (۸) به تبصره ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴.۲.۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق، شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح و در ذیل تبصره عبارت «بندهای (۱) تا (۷)» به عبارت «بندهای (۱) تا (۸)» اصلاح می شود.

کد مطلب 5386767
زهرا علیدادی

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