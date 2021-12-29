رانت خواری و پدیده آقازادگی موجب ایمان سوزی مردم و مصداق فتنه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی عصر چهارشنبه در ویژه برنامه ۸ دی در دانشگاه فرهنگیان رشت، با بیان اینکه یوم الله ۸ دی به جهاتی از یوم الله ۲۲ بهمن با ارزش تر است اظهار کرد: در ۲۲ بهمن تأسیس و در ۸ دی تثبیت نظام اسلامی داریم لذا اهمیت این روز بسیار بالا است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اینکه در فتنه ۸۸ عوامل فتنه ساز خواصی بودند که در صدر انقلاب جز خوش سابقهها بودند افزود: ملت ایران در یوم الله ۹ دی اجازه ندادند حوادث تلخ تاریخ اسلام تکرار شود.
وی با بیان اینکه همراهی با ولایت و تبعیت از موازین اسلامی ریشه در تاریخ گیلان دارد تصریح کرد: گیلان به واسطه مجاهدتها میرزا کوچک زودتر از سایر نقاط کشور، جمهوری اسلامی را تجربه کرد. امیدواریم این روند پیشتازی در حماسه سازی همچون حماسه ۸ دی، در آینده نیز تداوم داشته باشد.
مهدوی با اشاره به اینکه یکی از سنتهای الهی برای کمال یافتن انسان، آزمایش است بیان کرد: اهل ایمان باید منتظر فتنههای اقتصادی و روانی باشند و خیال نکنید فتنه در ۹ دی ماه سال ۸۸ تمام شد و فتنههای دیگر رخ نمیدهد بلکه جامعه آرمانخواه باید هر لحظه منتظر فتن مختلف باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه سران فتنه ۸۸ از چهرههای خوش سابقه انقلاب اسلامی بودند ادامه داد: از آنجایی که به سمت تشکیل تمدن اسلامی حرکت میکنیم، یقیناً فتنههای داخلی و خارجی زیادی در آینده رخ میدهد لذا باید منشأ فتنهها را شناخت.
وی با بیان اینکه رانت خواری و امتیازطلبی مسئولان رجعت و ارتجاع میآورد عنوان داشت: در سال ۸۸، برخی خواص همانند صدر اسلام برای خود حق ویژه میطلبیدند.
مهدوی با بیان اینکه پاسداشت ۸ دی به این است که فتنه امروز را به خوبی بشناسیم تصریح کرد: پدیده رانت خواری و آقازادگی و مواردی که موجب ایمان سوزی مردم میشود، فتنه است و باید با آن مبارزه کرد.
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