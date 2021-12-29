سالگرد حماسه ۹ دی در قاب شبکه افق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه افق سیما، «زخم تازه»، «شورش در شهر» و «ساعت آخر» مستندهای شبکه افق در سالگرد حماسه ۹ دی هستند که در جدول پخش قرار گرفته است.

«زخم تازه»

«زخم تازه» به تهیه کنندگی محمدمهدی صفار هرندی و کارگردانی سید محمد علی صدری‌نیا تولید شده و به روایتی از فاجعه عاشورای سال ٨٨ می‌پردازد.

این مستند چهارشنبه ساعت ٢٠ و تکرار آن روز بعد ساعت ۲ و ۷ روی آنتن است.

«شورش در شهر»

«شورش در شهر» مستند روایتی از کسانی است که عامل تحریم‌ها شدند و با دادن آدرس غلط، صنعت هسته‌ای را به خاطر برداشتن تحریم‌ها نیمه تعطیل کردند و اکنون نیز به اصرار و فریب افکار عمومی به دنبال آزادی سران و عاملان اصلی تحریم‌ها هستند. این مستند در گروه مستندسازی «ثریا» و به تهیه‌کنندگی محسن مقصودی تولید شده و قرار است فردا (پنجشنبه) ساعت ۱۹:۳۰ مهمان خانه مخاطبین شبکه افق باشد.

«ساعت آخر»

این مستند روایتی از نحوه ترور و شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس است که به مسائل پیرامونی این واقعه نیز می‌پردازد. «ساعت آخر» در مرکز رسانه‌ای حشد الشعبی عراق و به کارگردانی علی حدید تولید شده و پنجشنبه ساعت ۲۲ پخش و تکرار آن روز بعد ساعت ۴ و ۱۳:۳۰ بر قاب شبکه افق قرار می‌گیرد.