تغییر و تحول در سازمان امداد و نجات و داوطلبان هلال احمر

محمد گلفشان رئیس سازمان جوانان هلال احمر در گفتگو با خبرنگار مهر، از طرح جدید این سازمان برای افزایش مشارکت جوانان در فعالیت های اجتماعی خبر داد و گفت: بر اساس برنامه جدید هلال احمر قرار است تعدادی از جوانان این سازمان طی یک مراسم تحلیف به عنوان امدادگران یا داوطلبان جمعیت هلال احمر فعالیت کنند.

وی افزود: مراسم تحلیف این اعضا روز شنبه در شهر خرمشهر برگزار خواهد شد و طی این مراسم تعدادی از اعضای جوان سازمان از این پس به عنوان امدادگر یا اعضای داوطلبان هلال احمر فعالیت خواهند کرد.

رئیس سازمان جوانان هلال احمر درباره تعداد این افراد عنوان کرد: تعداد اعضایی که قرار است از سازمان جوانان منتقل شوند مشخص نیست اما در روز شنبه اعلام خواهد شد.

گل فشان ادامه داد: همچنین با برگزاری این مراسم تحلیف، اردوهای راهیان نور سازمان جوانان نیز پس از ۸ سال آغاز به کار خواهد کرد.