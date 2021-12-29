انهدام باند ۳ نفره فروش اسلحه شکاری در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: پس از مراجعه چند نفر از شهروندان کرمانشاهی به پلیس فتا مبنی بر اینکه از یک فروشگاه اینترنتی اقدام به خرید اسلحه شکاری دارای مجوز کرده و پس از واریز مبالغ زیادی به حساب مدیر فروشگاه، سلاحی به آنها تحویل نشده است، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس فتا با دریافت این گزارش رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار داده و با انجام کارهای اطلاعاتی و بررسیهای فنی موفق به شناسایی سه عضو یک باند کلاهبردار در استان کردستان شدند.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: مأموران با شناسایی مخفیگاه متهم به استان مورد نظر اعزام و پس از هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی غافلگیرانه هر سه نفر را دستگیر و به کرمانشاه منتقل کردند.
جاویدان بیان کرد: متهمان دستگیر شده در بازجوییها به ایجاد ۲ فروشگاه اینترنتی جعلی در شبکههای اجتماعی با موضوع فروش اسلحه شکاری دارای مجوز اعتراف و عنوان کردند با جلب اعتماد افراد تاکنون مبلغ ۱۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده و سپس با وجوه به دست آمده اقدام به خرید ارز کردهاند.
وی در پایان و با تاکید بر اینکه طبق قوانین کشوری خرید و فروش اسلحه جرم است، گفت: فروشگاههای فروش اسلحه شکاری در فضایی مجازی فاقد مجوز هستند و در بیشتر مواقع بهقصد کلاهبرداری ایجاد میشوند از این رو شهروندان باید در این خصوص مراقب بوده و فریب تبلیغات افراد سودجو را نخورند.
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