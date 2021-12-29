برندسازی به توسعه گردشگری کرمانشاه کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، جبار گوهری ظهر امروز در همایش توسعه گردشگری پسا کرونا با محوریت غرب کشور که در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه و با حضور مدیران میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استانهای همدان، کردستان، لرستان و ایلام برگزار شد، اظهار کرد: صنعت گردشگری پیشران اقتصاد کشورها بوده و استان کرمانشاه از ظرفیتهای بسیاری در حوزه گردشگری برخوردار است.
وی افزود: شیوع ویروس کرونا طی ۲ سال گذشته صدمات زیادی به حوزه گردشگری وارد کرده و با برگزاری چنین همایشهایی به دنبال توسعه گردشگری در غرب کشور هستیم.
سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: افراد وقتی به سفر میکنند مقصدهای مختلفی را در نظر میگیرند اما باید قطبهای جدید گردشگری با بهره برداری از ظرفیتهای موجود در غرب کشور ایجاد شود تا گردشگران به استانهای غربی هدایت شوند.
گوهری بیان کرد: پنج استان غرب کشور شامل کرمانشاه، کردستان، لرستان، همدان و ایلام ۱۰ درصد جمعیت غرب کشور را تشکیل میدهند و هر یک با داشتن ظرفیتهایی همچون خطوط ریلی و فرودگاه و محورهای جادهای و گذرگاههای مرزی میتوانند در جذب گردشگر نقش بسزایی داشته باشند.
وی ادامه داد: تنوع قومیتی، گویش و فرهنگ به جذابیتهای گردشگری در استان کرمانشاه و استانهای مجاور افزوده و برندسازی این ظرفیتها میتواند به جذب گردشگر کمک کند.
سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حاطر نشان کرد: سه اثر اورامانات، بیستون و خط راه آهن و کاروان سراهای استان کرمانشاه در مسیر ثبت جهانی قرار دارند که با حمایتهای وزارت گردشگری منظر اورامانات ثبت جهانی شد.
گوهری گفت: استان کرمانشاه طی ماههای گذشته به عنوان شهر خلاق غذا معرفی شد و این موضوع تنها کی از قابلیتهایی است که میتواند به جذب گردشگر کمک کند و گردشگری سلامت، موسیقی، مناظر طبیعی، دفاع مقدس و کاروانهای راهیان نور از جمله محورهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: برندسازی ظرفیتهای گردشگری یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و جاذبههای گردشگری غرب کشور توانایی تبدیل شدن به یک تقویم گردشگری را دارا است.
سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: همایش پیرغلامان سال آینده در استان کرمانشاه برگزار خواهد شد و مسابقات صخره نوردی هرساله در سایت بیستون کرمانشاه برگزار میشود.
گوهری تصریح کرد: بر اساس نظر یکی از باستان شناسان برجسته کشور آثار باستانی ویژه ای در دشتهای ماهیدشت وجود دارد که اگر این آثار در کشورهای اروپایی وجود داشت به اندازه صادرات نفت ایران از آن درآمدزایی ایجاد میکردند.
وی گفت: ۷۰ غذا مخصوص کرمانشاه در کشور به ثبت ملی رسیده و طی ماههای آینده جشنواره غذا در کرمانشاه برگزار میشود.
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