به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه تنظیم بازار ظهر چهارشنبه به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

در جلسه کارگروه تنظیم بازار در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت بازار و قیمت اقلام و کالاهای پرمصرف خانوار ارایه و تصمیمات لازم برای تنظیم بازار و بازدارندگی از تخلفات اتخاذ شد.

در این جلسه که وزیران جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصاد و دارایی، دادگستری، سخنگوی دولت، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز حضور داشتند، فهرست کالاهای مشمول قیمت گذاری که در سبد مصرف خانوار جایگاه بیشتری دارند، تعیین شد.

مخبر در این جلسه بر ضرورت تشدید نظارت و بازرسی‌ها برای جلوگیری از گرانفروشی و افزایش بی‌رویه برخی قیمت‌ها تاکید کرد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی باید با بسیج همگانی از افزایش غیرمنطقی و غیرمتعارف قیمت‌ها جلوگیری کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با تاکید بر لزوم اقدامات بازدارنده برای پیشگیری از احتکار، گفت: همه دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و امنیتی موظف هستند با نظارت جدی و افزایش بازرسی‌ها، از احتکار کالاها ممانعت به عمل آورند.