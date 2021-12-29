ایجاد وحدت بزرگترین تکلیف نخبگان کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی گرزین، بعدازظهر چهارشنبه در کارگاه سواد تقرب اظهار کرد: رسیدن به تمدن نوین اسلامی که آمال همه بشریت و هر دو مذهب شیعه و سنی است جز با حرکت جمعی هر دو مذهب محقق نمی‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: دشمن هیچ وقت نمی‌خواهد خود را خسته نشان دهد و دست بردار نیست، خوشا به حال آن‌هایی که این تکلیف را فهم و در این عرصه نقش آفرینی می‌کنند.

گرزین ادامه داد: امام خمینی (ره) یکی از کسانی بود که توانست پرچم تبیین را بالا بگیرد و یک تبیین دقیق و اصولی از اصول اسلام ناب ایجاد کنند، به طوری که نه تنها شیعه بلکه اهل سنت هم به میدان قیام آمدند و پرچم دار وحدت و حرکت جمعی شدند.

وی با بیان اینکه وحدت یک امر اصیل در عالم خلقت است، ادامه داد: همه ما برای رسیدن به تعالی باید در این مسیر گام برداریم، اولیا خدا هم هدف شأن رساندن انسان‌ها به این نقطه کمالی خلقت است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: بزرگترین تکلیف اساتید، نخبگان و فرهیختگان ایجاد وحدت بین مردم است زیرا یقیناً دشمنان به دنبال ایجاد خلل‌های در اراده مردم هستند.

گرزین با اشاره به شخصیت حاج قاسم سلیمانی گفت: این سردار بزرگ یکی از افرادی بود که توانست در راه وحدت گام‌های بلندی بردارد و در این راه اراده‌ها را به هم نزدیک کند.

وی افزود: ما در جهان اسلام و کشور به حاج قاسم‌ها نیاز داریم تا بتوانیم به این وسیله، مسلمین را دور هم جمع کنیم و به دنبال مبارزه ظلم باشیم.