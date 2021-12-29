اقدامات خوبی در حوزه جنگل کاری در شهرستان دهلران انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، لطیف صادقی روز چهارشنبه در آیین جنگل کاری در دهلران همزمان با سراسر کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی دهلران توسعه جنگل کاری یک ضرورت است.

فرماندار ویژه دهلران افزود: بیابان زدایی در شهرستان یکی از اقداماتی است که با طرح‌های جنگل کاری باید دنبال کرد.

صادقی از اجرای طرح‌های جنگل کاری در شهرستان خبر داد و گفت: بیشترین جنگل کاری دست کاشت استان در این شهرستان انجام شده وبا توجه به شرایط اقلیمی شهرستان توسعه جنگل کاری همچنان باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه امروز به یاد هر شهید هزار نهال کاشت می‌شود، تاکید کرد: ضمن اقدامات دولتی در این اقدام برنامه داریم بخش خصوصی هم در این موضوع سهیم کنیم.

فرماندار ویژه دهلران با تقدیر از اقدامات خوب منابع طبیعی در حوزه جنگل کاری شهرستان گفت: در حوزه جنگل کاری شهرستان امکان افزایش سطح جنگل کاری وجود دارد و باید در راستای علاوه بر مبارزه با بیابان زدایی توسعه جنگل دست کاشت در دستور کار قرار بگیرد.