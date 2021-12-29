به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۲۶ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۲۰ نفر از این افراد در بخش درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه ۱۹ نفر از کسانی که در روزهای گذشته بستری بودند مرخص شدند، افزود: در حال حاضر ۱۰۴ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۹ نفر از آنها وخیم است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته، بیماری بر اثر ابتلاء به کرونا در استان قم فوت نشده است.

قدیر تعداد تست‌های گرفته شده در ۲۴ ساعت گذشته را ۱۹۴ مورد عنوان کرد و گفت: نتیجه ۱۵ تست در استان مثبت بوده و یک میلیون و ۵۱۹ هزار و ۷۰۲ دوز واکسن نیز به افراد تزریق شده است.