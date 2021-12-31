به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، حجت‌السلام‌والمسلمین محمد خلیل‌پور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه، ضمن بیان اینکه کتاب و کتابخوانی از ضروریات زندگی هر فرد به شمار می‌آید، گفت: برای اینکه انسان در دنیای امروز بتواند خود را با تمام این دنیا همگن قرار دهد باید به بحث کتاب و کتابخوانی روی بیاورد و از مطالعه کتاب غفلت نکند. دسترسی به تازه‌های نشر یکی از ملزومات اصلی و با اهمیت در حوزه کتاب به شمار می‌رود و با توجه به اینکه کرونا بحث برگزاری نمایشگاه‌های فیزیکی را محدود کرده است نمایشگاه‌های مجازی کتاب می‌توانند نقش به‌سزایی در سهولت دسترسی مردم به آثار جدید داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به ضرورت برگزاری نمایشگاه‌های مجازی کتاب در شرایط امروز عنوان کرد: البته لذت قدم زدن در میان کتاب‌ها و تورق آثار تازه منتشر شده اهمیت زیادی دارد اما با توجه به شرایط کرونا باید از فرصت نمایشگاه‌های مجازی بهره گرفت.

وی ادامه داد: طبق قانون باید نیم‌درصد درآمد شهرداری‌ها به حساب نهاد کتابخانه‌ها برود و در شهر ما نیز سالانه مبالغ خوبی به نهاد پرداخت می‌شود.

حجت‌السلام‌والمسلمین محمد خلیل‌پور در پایان گفت: شهرداری و شورای شهر در زمینه برگزاری طرح‌ها، جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی و کتابی نیز حمایت خواهد کرد و این حمایت‌ها در برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب آذربایجان غربی نیز ادامه دارد و از هیچ تلاشی مضایقه نمی‌شود.

هفدهمین نمایشگاه کتاب استان آذربایجان غربی (نمایشگاه مجازی کتاب) از هشتم دی‌ماه آغاز شده و تا چهاردهم دی‌ماه ١٤٠٠ ادامه خواهد داشت. علاقه‌مندان به کتاب در این استان برای بازدید و خرید کتاب می‌توانند به ketab.ir مراجعه کنند.