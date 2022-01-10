به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه که صبح امروز (دوشنبه) به عمان سفر کرده است در بدو ورود به فرودگاه مسقط در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سفر من و هیئت همراه به مسقط یک روزه است. در این سفر با مقامات عالی رتبه عمان و وزیر امور خارجه گفتگوهایی در خصوص توسعه مناسبات دوجانبه و برخی مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی خواهیم داشت.

امیرعبداللهیان روابط تهران و مسقط را دیرینه و پایدار عنوان کرد و گفت: ما در مسیر روابط پایدار و مستحکمی که قرار داریم، علاقه‌مند هستیم که همکاری‌های سیاسی و فرهنگی را به سطح بالاتری از همکاری‌های اقتصادی و تجاری ارتقا دهیم.

وی با اشاره به توافق چهار جانبه در خصوص احیای خط ترانزیتی گفت: این توافق به امضای ۴ کشور ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان رسیده است.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: امیدواریم در این سفر بتوانیم با توجه به نگاه دولت سیزدهم به سیاست همسایگی و اتفاقات خوبی که در ماه‌های اخیر در مناسبات ما با همسایگان شمالی رخ داده است، در حوزه کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز بتوانیم این پیوند شبکه همسایگان را تقویت کنیم و همکاری‌ها را توسعه دهیم.