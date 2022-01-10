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۲۰ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۳۷

امیرعبداللهیان در بدو ورود به مسقط:

رابطه با همسایگان تقویت می‌شود/لزوم احیای توافق ۴ جانبه ترانزیتی

رابطه با همسایگان تقویت می‌شود/لزوم احیای توافق ۴ جانبه ترانزیتی

وزیر امور خارجه گفت: امیدواریم بتوانیم با توجه به نگاه دولت سیزدهم به سیاست همسایگی، روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس را تقویت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه که صبح امروز (دوشنبه) به عمان سفر کرده است در بدو ورود به فرودگاه مسقط در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سفر من و هیئت همراه به مسقط یک روزه است. در این سفر با مقامات عالی رتبه عمان و وزیر امور خارجه گفتگوهایی در خصوص توسعه مناسبات دوجانبه و برخی مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی خواهیم داشت.

امیرعبداللهیان روابط تهران و مسقط را دیرینه و پایدار عنوان کرد و گفت: ما در مسیر روابط پایدار و مستحکمی که قرار داریم، علاقه‌مند هستیم که همکاری‌های سیاسی و فرهنگی را به سطح بالاتری از همکاری‌های اقتصادی و تجاری ارتقا دهیم.

وی با اشاره به توافق چهار جانبه در خصوص احیای خط ترانزیتی گفت: این توافق به امضای ۴ کشور ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان رسیده است.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: امیدواریم در این سفر بتوانیم با توجه به نگاه دولت سیزدهم به سیاست همسایگی و اتفاقات خوبی که در ماه‌های اخیر در مناسبات ما با همسایگان شمالی رخ داده است، در حوزه کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز بتوانیم این پیوند شبکه همسایگان را تقویت کنیم و همکاری‌ها را توسعه دهیم.

کد مطلب 5388543

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    نظرات

    • IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
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      بار دیگر به هیچ وجه نباید زیر بار پروتکل الحاقی برویم حتی اگر تحریمها را برندارند.با خنثی سازی تحریم دلیلی ندارد زیر بار خفت بار پروتکل الحاقی برویم.برای غربیهای زیاده خواه همان پادمان کافیست. در ضمن ذیرش پروتکل الحاقی برای پرستیژ ابرقدرتی مان و هم برای جان دانشمندان نمان خطر ناک است.

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