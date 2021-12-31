به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور در خطبه‌های این هفته نمازجمعه میامی به میزبانی مسجد جامع این شهر با بیان اینکه ملت ما در ۹ دی از توهین کنندگان به مکتب فاطمی و مکتب حسینی بیزاری جستند، تاکید کرد: در این حماسه بود که مردم نشان دادند پایبند به مکتب فاطمی و مکتب حسینی هستند و این همان مکتبی است که شهدایی مثل سردار سلیمانی را تقدیم انقلاب می‌کند.

وی با بیان اینکه خداوند در سوره توبه آیه ۳۳ تبیین کرده که اراده و سنت الهی و رهبری الهی به عنوان توشه راه مسیرهایی به سمت سعادت هستند، افزود: جامعه اسلامی تحت لوای دین قرار می‌گیرد و زمانی که این محورها کنار هم قرار گرفت، وعده الهی که همانا نصرت است، محقق می‌شود و این همان نکته‌ای است که در مکتب فاطمی، زینبی و حسینی شاهد آن هستیم که همواره در آن پیروزی حق بر باطل تحقق می‌یابد.

تقوا و رزق حلال

امام جمعه میامی با بیان اینکه تقوا یعنی خدا محوری و هرکس بر محور خدا حرکت کند و خدا را باور دارد در تمام ابعاد، تقوا را رعایت می‌کند، گفت: انسان با تقوا عدالت را محور قرار می‌دهد و نکاتی مانند کسب روزی حلال را سر لوحه زندگی‌اش قرار می‌دهد از سوی دیگر از ویژگی‌های آدم با تقوا می‌توان به عدم ترس در راه خدا یاد کرد انسان با تقوا از حق مردم دفاع می‌کند و مانند شهید سلیمانی عمر خود را برای انقلاب و مردم می‌گذارد.

صفایی پور با بیان اینکه در طول تاریخ مردان خدا بودند که نترسیدند و از حق دفاع کردند، گفت: روبروی این افراد هم خواص بی بصیرت بودند که در ایام فتنه ۸۸ یا سکوت کردند و یا در صف دشمنان قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه افراد با بصیرت مثل شهید قاسم سلیمانی به موقع، حرف می‌زنند و به موقع از مردم و انقلاب دفاع می‌کنند، گفت: باید الگو سازی از شخصیت برجسته این شهید بزرگوار در دستور کار مسئولان فرهنگی ما باشد.

هشدار به آمریکا

امام جمعه میامی در ادامه با بیان اینکه از تیم مذاکره کننده تشکر می‌کنیم و یک اخطار را به آمریکا می‌دهیم که رفع تحریم‌ها و بازگشت هسته‌ای بهترین گزینه است، گفت: در غیر این صورت یک شکست دیگر به شکست‌های آمریکا افزوده خواهد شد.

صفایی پور با بیان اینکه تیم مذاکره کننده نباید زیر بار ذلت برود و مسئولان نباید مردم را سرگردان کند، ابراز کرد: خطاب به دولتمردان می‌گوئیم که برای مردم شفاف سازی کنید و بدانید که مشکلات مردم باید برطرف شود امروز باید مسئولان توجه داشته باشند با توجه به تحولات عراق نیاز به اتحاد بین همه گروه‌های شیعی الزامی است امروز عراق بدون حضور آمریکا در واقع بخشی از انتقام سخت مقاومت از دولت مستکبر این کشور است که باعث شهادت شهید سلیمانی شد.

وی با بیان اینکه بخشی از انتقام سخت این است که امروز آمریکا مجبور به خروج از منطقه شده و در مقابل ایران اسلامی و جبهه مقاومت در اوج اقتدار قرار دارد، گفت: امروز در کشورمان محور اقتدار انسجام ملی، قدرت ایران اسلامی و قدرت منطقه‌ای و دفاعی است که در رزمایش پیامبر اعظم (ص) گوشه از این اقتدار را شاهد بودیم که اگر ایران بخواهد در فرصت هفت الی هشت ثانیه اسرائیل را با خاک یکسان خواهد کرد لیکن امروز اقتدار و وحدت یعنی دشمنان ما می‌دانند اگر ذره‌ای خطا کنند برای خودشان، نابودی را رقم می‌زنند.

نقش بی بدیل رهبری

امام جمعه میامی با بیان اینکه ایران اسلامی رهبری معظم انقلاب اسلامی را دارد، گفت: آنچه فتنه ۸۸ را ناکام گذاشت نقش و صلابت ولایت فقیه و رهبری جامعه بود و لذا باید تاکید کرد که بصیرت و آگاهی از موقعیت کشور و مردم مهم‌ترین مسئله‌ای بود که فتنه ۸۸ را که می‌خواستند انقلاب و نظام را با چالش روبرو سازد، خنثی کرد لذا باید درباره این نقش مهم معظم‌له در جامعه اطلاع رسانی شود و به خصوص جوانان ما بدانند که در چه ایامی کشتی انقلاب چطور به ساحل آرامش رسید.

صفایی پور در خاتمه گفت: اخلاص معنویت، سادگی و صفای معنوی در کنار ولایتمداری، سرعت عمل و به هنگام بودن روحیه انقلابی از ویژگی‌های سردار سلیمانی است که شخصیت وی را به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی تبدیل به یک مکتب کرده است و امروز ما نیاز به مکتب شهید سلیمانی داریم زیرا دشمنان ما را به شدت رصد می‌کنند و هر روز یک توطئه جدید را در پیش دارند.