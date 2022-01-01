اکران آنلاین «دیدار» آغاز شد/ دلدادگی با یک تماس تلفن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، اکران آنلاین فیلم کوتاه «دیدار» به نویسندگی و کارگردانی علی محرابی و تهیهکنندگی مجید رجبیمعمار، از امروز شنبه یازدهم دی، در بسترهای مجازی آغاز شد.
فیلم کوتاه «دیدار» تولید سال ۲۰۱۸ است؛ این فیلم زندگی یک جوان نابینا به نام آرش را نشان میدهد که دارای شخصیتی تحصیلکرده و آرام است که در ارتباط با افراد مختلف دچار مشکلاتی میشود. تخصص و نحوه درآمد او از طریق مشاوره تلفنی به سایر افراد آسیبدیده یا ناامید است و در طی یکی از همین تماسها ارتباطی عاطفی و صمیمی میان او و یکی از تماس گیرندگان برقرار میشود.
بازیگران این فیلم کوتاه امیراحمد قزوینی، شهاب مهربان، سحر صبور، شاهین باباپور، فاطمه امیدالله هستند.
سایر عوامل «دیدار» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: رضا سپهری، صدابردار: هادی معنوی پور و سروش زاهدی، صداگذاری: امیرحسین صادقی، موسیقی: مهیار ظاهر و روابط عمومی و مشاور رسانه: امیر پارسائیان مهر.
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