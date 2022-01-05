انفجار گاز در کازرون ۷ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن جمشیدی افزود: نشت گاز در یک واحد مسکونی مجتمع بهزیستی واقع در شهرک انتظام این شهرستان منجر به حادثه انفجار و مصدومیت هفت نفر شد.

او افزود: این حادثه ساعت هشت صبح امروز چهارشنبه به وقوع پیوست. رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ کازرون گفت: چهار نفر در این حادثه دچار سوختگی شدند که با آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند و سه نفر به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

جمشیدی گفت: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۴ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد که سه مصدوم پس از اقدامات درمانی در بیمارستان ولی عصر (عج) کازرون توسط بالگرد اورژانس شیراز به بیمارستان سوختگی امیرالمومنین شیراز انتقال داده شدند.

حامد فشنگیان، رئیس سازمان آتش‌نشانی کازرون نیز گفت: در این حادثه، علاوه بر تخریب منزل مسکونی محل حادثه، به چهار واحد مسکونی مجاور نیز خساراتی وارد شد.