لزوم افزایش بهره وری از زمین های شالیزاری گیلان در طول سال

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مهاجر عصر چهارشنبه در دیدار با استاندار گیلان با اشاره به وجود ۲۳۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری در استان، گفت: این میزان زمین در نصف سال کشت و باقی سال بدون کار می‌ماند که باید برنامه ریزی برای بهره گیری از این ظرفیت شود.

وی با بیان اینکه از ظرفیت‌ها برای صیفی کاری استفاده شود، اضافه کرد: برای بهره گیری از این ظرفیت‌ها تصمیماتی اتخاذ شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گیلان همچنین بر لزوم برنامه ریزی برای افزایش برنج کاری در واحد سطح در برنج کاری اشاره کرد و ادامه داد: تسطیح اراضی و زهکشی زیرزمینی از جمله راهکارها است که می‌توان زمینه کشت دو بار در سال را فراهم کند.

وی با بیان اینکه این موضوع مطرح و مورد موافقت دولت قرار گرفته است، گفت: مطالعات اولیه آن انجام شده است.