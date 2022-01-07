ترک سیگار شانس زنده ماندن مبتلایان به سرطان ریه را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان ایتالیایی به این نتیجه رسیدند که بیماران مبتلا به سرطان ریه که در زمان تشخیص یا مدتی بعد از آن، سیگار را ترک می‌کنند، نسبت به بیمارانی که هرگز آن را ترک نمی‌کنند، مدت زمان زنده ماندنشان تقریباً یک سوم (۲۹%) بیشتر است.

دکتر «ساوریو کاینی»، نویسنده این مطالعه در مؤسسه تحقیقات سرطان، پیشگیری و شبکه بالینی در فلورانس ایتالیا، گفت: «سیگار مهم‌ترین عامل خطر سرطان ریه است. سرطان ریه معمولاً با نرخ بقای نسبتاً ضعیفی همراه است.»

وی خاطرنشان کرد: «سیگار کشیدن مداوم بر سیستم ایمنی بدن تأثیر منفی می‌گذارد، ریسک عوارض جراحی را افزایش می‌دهد، و اثربخشی پرتودرمانی را کاهش می‌دهد. و احتمالاً مجموع همه این اثرات است که در نهایت منجر می‌شود ترک کنندگان سیگار، شانس بیشتری برای زنده ماندن نسبت به افراد سیگاری داشته باشند.»

به گفته محققان درمان‌هایی مانند پرتودرمانی و شیمی درمانی در غیاب تنباکو مؤثرتر هستند. همچنین نیکوتین موجود در سیگار باعث رشد و پیشرفت تومور در همه سرطان‌هایی می‌شود که سیگار یک عامل خطر شناخته شده برای آنهاست.

این یافته پس از تجزیه و تحلیل ۲۱ مطالعه منتشر شده بین سال‌های ۱۹۸۰ تا اواخر سال ۲۰۲۱ بدست آمد. در مجموع، آنها بیش از ۱۰۰ هزار بیمار مبتلا به سرطان ریه را بررسی کردند.

بر اساس این یافته‌ها، این تیم پیشنهاد کرد که برنامه‌های ترک سیگار باید بخشی از برنامه‌های درمانی سرطان ریه باشد تا بیماران تشویق و حمایت لازم را برای افزایش شانس بقای خود دریافت کنند.