به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دکتر حمید رضا اشراقی با اعلام این خبر گفت: اولین همایش کشوری توانمند سازی علمی و فرهنگی رؤسا و کارشناسان ادارات مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در تاریخ ۲۱ و ۲۲ دی ماه جاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.
مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت افزود: رسالت اصلی ادارات مشاوره و سلامت روان ما در ۶۴ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور، حفظ، تامین و ارتقای سلامت روانشناختی دانشجویان است که برای رسیدن به موفقیت در این راه، ضرورت دارد نیروهای متخصص روانشناس، مشاور و مددکار و دیگر نیروهای مرتبط را که در این حوزه کار تخصصی انجام میدهند آموزش دهیم.
این مقام مسؤول افزود: بر این اساس سالیانه با برگزاری برنامههای دانش افزایی نظری و عملی، اقدام به برگزاری دورههای آموزشی کرده تا در دورههای باز آموزی و یا آموزش مدون؛ دانش روسا و کارشناسان ادارات مشاوره و سلامت روان خود را به روز کرده تا همراه با جامعه مخاطب خود رشد کنند.
وی با بیان اینکه رویکردهای استفاده از آموزههای دینی و مذهبی در ترویج و ارتقای سلامت روان، وجه تمایز برگزاری آموزشها در این دوره نسبت به دورههای قبل در برنامههای آموزشی است، گفت: به همین دلیل برنامههای ما در اداره مشاوره و سلامت روان با پیوست فرهنگی و مبتنی آموزههای دینی در حال دیده شدن است.
مدیرکل دانشجویی وزارت به قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» اشاره کرد و افزود: ماده ۳۶ این قانون، مراکز آموزش عالی را مکلف کرده است که از زمان ابلاغ قانون، به فکر تاسیس و راه اندازی مراکز مشاوره با سبک ایرانی و اسلامی باشند، این همایش به نوعی زمینهای است برای آشنا سازی رؤسا و کارشناسان ادارات مشاوره با اهمیت و ضرورتهایی که این قانون دارد.
وی با بیان اینکه اساتیدی که در این همایش دعوت به حضور شدند، افرادی توانا و دارای مهارت هستند که سالها تجربه و تخصص در حوزه روانشناسی و مشاوره و در عین حال مسائل دینی دارند، اظهار داشت: در برگزاری این همایش تلاش شده است تا با استفاده از مهارت و توانایی اساتید و با نگاه همزمان علمی و فرهنگی به موضوعات، مسائل روز مشاورهای را مد نظر قرار دهیم.
اشراقی یادآور شد: ما تلاش داریم این پیام را به دانشجویان منتقل کنیم که دریافت و ارایه خدمات مشاوره و روانشناسی مبتنی بر آموزههای دینی، یک ضرورت انکار ناپذیر است و با نهادینه کردن مسائل دینی در مسائل روانشناسی، بتوانیم مخاطبان خود را که رؤسا و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان هستند، آماده کنیم تا در این زمینه خدمات بهتری را ارایه دهند.
وی اظهار داشت: این همایش پیش درآمدی برای برگزاری دیگر همایشها در این زمینه خواهد بود. بالغ بر ۲۶۰ نفر از کارشناسان و رؤسای مراکز مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی در این همایش شرکت خواهند کرد، تلاش داریم برای پوشش بهتر این نشست از طریق فضای مجازی نیز، امکان شرکت مخاطبان در این همایش را فراهم کنیم.
این مقام مسؤول اضافه کرد: در طی دو روز برگزاری این نشست، پنلهای تخصصی با موضوعات مورد نیاز دانشجویان از جمله «آسیبشناسی تحصیلی- آموزشی دانشجویان و ارجاع به کمیسیون موارد خاص» و تریبون آزادی در خصوص «تجربیات موفق مراکز مشاوره دانشجویی در دوران کرونا» برگزار میشود.
وی افزود: ما به آسیبهای تحصیلی و آموزشی به عنوان آسیبهای اساسی توجه داریم به نحوی که معتقدیم بخشی از آسیبهای تحصیلی و آموزشی میتواند ناشی از ضعف دانشجو و بخشی ناشی از مشکلات روانشناختی باشد. در این همایش ارتباط این دو عامل را در نظر گرفتهایم و در پنلهای ویژه به مسائل عاطفی و روانشناختی مرتبط با آسیبهای تحصیلی پرداخته خواهد شد.
مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت یادآور شد: برگزاری ارزیابی پیشآزمون و پس از آزمون همراه با صدور ۱۶ ساعت گواهی آموزشی برای شرکت گنندگان در این نشست از دیگر برنامههای این نشست دو روزه است.
نظر شما