به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دکتر حمید رضا اشراقی با اعلام این خبر گفت: اولین همایش کشوری توانمند سازی علمی و فرهنگی رؤسا و کارشناسان ادارات مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در تاریخ ۲۱ و ۲۲ دی ماه جاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.

مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت افزود: رسالت اصلی ادارات مشاوره و سلامت روان ما در ۶۴ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور، حفظ، تامین و ارتقای سلامت روانشناختی دانشجویان است که برای رسیدن به موفقیت در این راه، ضرورت دارد نیروهای متخصص روانشناس، مشاور و مددکار و دیگر نیروهای مرتبط را که در این حوزه کار تخصصی انجام می‌دهند آموزش دهیم.

این مقام مسؤول افزود: بر این اساس سالیانه با برگزاری برنامه‌های دانش افزایی نظری و عملی، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی کرده تا در دوره‌های باز آموزی و یا آموزش مدون؛ دانش روسا و کارشناسان ادارات مشاوره و سلامت روان خود را به روز کرده تا همراه با جامعه مخاطب خود رشد کنند.

وی با بیان این‌که رویکردهای استفاده از آموزه‌های دینی و مذهبی در ترویج و ارتقای سلامت روان، وجه تمایز برگزاری آموزش‌ها در این دوره نسبت به دوره‌های قبل در برنامه‌های آموزشی است، گفت: به همین دلیل برنامه‌های ما در اداره مشاوره و سلامت روان با پیوست فرهنگی و مبتنی آموزه‌های دینی در حال دیده شدن است.

مدیرکل دانشجویی وزارت به قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» اشاره کرد و افزود: ماده ۳۶ این قانون، مراکز آموزش عالی را مکلف کرده است که از زمان ابلاغ قانون‏، به فکر تاسیس و راه اندازی مراکز مشاوره با سبک ایرانی و اسلامی باشند،‌ این همایش به نوعی زمینه‌ای است برای آشنا سازی رؤسا و کارشناسان ادارات مشاوره با اهمیت و ضرورت‌هایی که این قانون دارد.

وی با بیان این‌که اساتیدی که در این همایش دعوت به حضور شدند، افرادی توانا و دارای مهارت هستند که سال‌ها تجربه و تخصص در حوزه روانشناسی و مشاوره و در عین حال مسائل دینی دارند،‏ اظهار داشت: در برگزاری این همایش تلاش شده است تا با استفاده از مهارت و توانایی اساتید و با نگاه همزمان علمی و فرهنگی به موضوعات، مسائل روز مشاوره‌ای را مد نظر قرار دهیم.

اشراقی یادآور شد: ما تلاش داریم این پیام را به دانشجویان منتقل کنیم که دریافت و ارایه خدمات مشاوره و روان‌شناسی مبتنی بر آموزه‌های دینی، یک ضرورت انکار ناپذیر است و با نهادینه کردن مسائل دینی در مسائل روانشناسی، بتوانیم مخاطبان خود را که رؤسا و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان هستند،‏ آماده کنیم تا در این زمینه خدمات بهتری را ارایه دهند.

وی اظهار داشت: این همایش پیش درآمدی برای برگزاری دیگر همایش‌ها در این زمینه خواهد بود‏. بالغ بر ۲۶۰ نفر از کارشناسان و رؤسای مراکز مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در این همایش شرکت خواهند کرد‏، تلاش داریم برای پوشش بهتر این نشست از طریق فضای مجازی نیز، امکان شرکت مخاطبان در این همایش را فراهم کنیم.

این مقام مسؤول اضافه کرد: در طی دو روز برگزاری این نشست، پنل‌های تخصصی با موضوعات مورد نیاز دانشجویان از جمله «آسیب‌شناسی تحصیلی- آموزشی دانشجویان و ارجاع به کمیسیون موارد خاص» و تریبون آزادی در خصوص «تجربیات موفق مراکز مشاوره دانشجویی در دوران کرونا» برگزار می‌شود.

وی افزود: ما به آسیب‌های تحصیلی و آموزشی به عنوان آسیب‌های اساسی توجه داریم به نحوی که معتقدیم بخشی از آسیب‌های تحصیلی و آموزشی می‌تواند ناشی از ضعف دانشجو و بخشی ناشی از مشکلات روانشناختی باشد. در این همایش ارتباط این دو عامل را در نظر گرفته‌ایم و در پنل‌های ویژه به مسائل عاطفی و روانشناختی مرتبط با آسیب‌های تحصیلی پرداخته خواهد شد.

مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت یادآور شد: برگزاری ارزیابی پیش‌آزمون و پس‌ از آزمون همراه با صدور ۱۶ ساعت گواهی آموزشی برای شرکت گنندگان در این نشست از دیگر برنامه‌های این نشست دو روزه است.