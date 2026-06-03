نخستین جلسه بررسی موارد خاص سلامت روان دانشجویان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، نخستین جلسه از «سلسله جلسات بررسی موارد خاص سلامت روان دانشجویان» با هدف ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری تخصصی در مدیریت موارد پیچیده سلامت روان دانشجویان، روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۹:۳۰ برگزار شد.

این نشست با رویکرد ارائه، تحلیل و سوپروایز موارد خاص سلامت روان دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی طراحی شد و در آن تلاش شد با بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان حوزه روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی، زمینه‌ای برای هم‌اندیشی تخصصی، ارتقای کیفیت مداخله، تقویت نظام ارجاع و کاهش خطاهای تصمیم‌گیری در مواجهه با موارد پیچیده دانشجویی فراهم شود.

در این جلسه، مریم شیرزادی، متخصص روان‌پزشکی و معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، و علی‌اکبر فروغی، مدیر گروه روان‌شناسی بالینی و مدیر مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، به‌عنوان ارائه‌دهندگان حضور پیدا کردند.

همچنین افسانه صادقی، روان‌شناس بالینی و معاون مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت، به‌عنوان سوپروایز روان‌شناسی و جمال شمس، استاد تمام روان‌پزشکی و مدیر گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به‌عنوان سوپروایز روان‌پزشکی در این نشست به ارائه دیدگاه‌های تخصصی پرداختند.

مدیریت این نشست بر عهده عبدالرضا دیانی، مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.

سلسله جلسات بررسی موارد خاص سلامت روان دانشجویان با هدف ایجاد بستری منظم برای بررسی ساختاریافته موارد دشوار، تقویت یادگیری سازمانی، ارتقای مهارت‌های تشخیص و ارزیابی خطر، فرمول‌بندی روان‌شناختی و روان‌پزشکی، طراحی مداخله و پیگیری تخصصی موارد دانشجویی برگزار می‌شود.

نخستین جلسه از سلسله جلسات بررسی موارد خاص سلامت روان دانشجویان برگزار شد.