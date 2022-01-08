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۱۸ دی ۱۴۰۰، ۱۷:۳۵

برای نخستین بار در سال جدید میلادی؛

معترضان علیه محدودیت‌های کرونایی در وین تظاهرات کردند

معترضان علیه محدودیت‌های کرونایی در وین تظاهرات کردند

تعداد زیادی از مردم اتریش در اعتراض به واکسیناسیون اجباری و محدودیت‌های کرونایی برای نخستین بار در سال جدید میلادی در وین تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، تعداد زیادی از مردم در اعتراض به واکسیناسیون اجباری و محدودیت‌های کرونایی برای نخستین بار در سال جدید میلادی در شهر وین پایتخت اتریش به خیابان ها آمدند.

خبرگزاری اسپوتنیک که به صورت زنده در حال پوشش این تظاهرات است، در این باره اعلام کرد که اعتراضات امروز اولین تظاهرات قابل توجه از زمان راهپیمایی ۲۶ دسامبر در این شهر است که در آن هزاران معترض در حالیکه شمع و چراغ در دست داشتند، از مرکز وین عبور کردند و خواستار پایان دادن به اقدامات ضدکرونایی دولت کشورشان شدند.

معترضان علیه محدودیت‌های کرونایی در وین تظاهرات کردند

گفتنی است که سال گذشته، اتریش اولین کشور اتحادیه اروپا بود که واکسیناسیون را اجباری اعلام کرد و محدودیت‌ های کرونایی سخت‌ گیرانه‌ ای به دلیل افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در این کشور را به اجرا گذاشت.

کد مطلب 5395014

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