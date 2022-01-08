به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر با بیان اینکه این سامانه همه نواحی استان را دربر میگیرد، افزود: با ورود امواج ناشی از مرکز کم ارتفاع بستهای که روی دریای مدیترانه بسته شده، ناپایداری در جو استان حاکم میشود و بارش باران و برف را در پی خواهد داشت.
وی اظهار کرد: فعالیت این سامانه تا اواخر روز پنجشنبه و احتمالاً صبح جمعه موجب افزایش سرعت وزش باد و در نواحی مرتفع و کوهستانی بارش پراکنده برف، احتمال لغزندگی معابر و بروز کولاک در مناطق برفگیر استان میشود.
رئیس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی گفت: در روزهای آینده تا شب دوشنبه با توجه سکون جو در شهرهای پرجمعیت و صنعتی، بر میزان آلایندههای جوی افزوده شده و از کیفیت هوا در این شهرها کاسته میشود.
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