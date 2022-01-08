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۱۸ دی ۱۴۰۰، ۱۸:۱۳

برف و باران از روز دوشنبه آذربایجان‌شرقی را فرا می‌گیرد

برف و باران از روز دوشنبه آذربایجان‌شرقی را فرا می‌گیرد

تبریز- رئیس گروه پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: از دوشنبه این هفته با ورود سامانه جدید بارشی، برف و باران این استان را فرا می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر با بیان اینکه این سامانه همه نواحی استان را دربر می‌گیرد، افزود: با ورود امواج ناشی از مرکز کم ارتفاع بسته‌ای که روی دریای مدیترانه بسته شده، ناپایداری در جو استان حاکم می‌شود و بارش باران و برف را در پی خواهد داشت.

وی اظهار کرد: فعالیت این سامانه تا اواخر روز پنجشنبه و احتمالاً صبح جمعه موجب افزایش سرعت وزش باد و در نواحی مرتفع و کوهستانی بارش پراکنده برف، احتمال لغزندگی معابر و بروز کولاک در مناطق برفگیر استان می‌شود.

رئیس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: در روزهای آینده تا شب دوشنبه با توجه سکون جو در شهرهای پرجمعیت و صنعتی، بر میزان آلاینده‌های جوی افزوده شده و از کیفیت هوا در این شهرها کاسته می‌شود.

کد مطلب 5395051

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