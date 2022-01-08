به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی شامگاه شنبه در اختتامیه نخستین دوره رخداد رسانه‌ای «سردار تا سردار» با بیان اینکه میرزا کوچک در زمان حکومت استبداد و هجوم استکبار به باورهای مردم و مرزهای ایران قیام کرد، گفت: میرزا کوچک با توکل، توسل و روحیه انقلابی آنقدر در برابر دشمنان مقاومت می‌کند تا سر خود را در راه خدا فدا می‌کند.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه کنگره شهید میرزا کوچک و شهدای روحانی گیلان سال آینده برگزار می‌شود، ادامه داد: در جریان سفر رئیس جمهور به گیلان این برنامه پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه روحانیت پرچمدار و پیشتاز حوزه‌های فرهنگی و سیاسی است، بیان کرد: راه میرزا و سردار سلیمانی ادامه دارد و قدردان بزرگان خود هستیم و این چهره‌ها را به آیندگان نیز معرفی می‌کنیم.

در پایان این مراسم «زینب میرزاجانی»، «امیرمحمد تقی زاده» و «آرش جوهری» به عنوان نفرات برتر بخش تیتر رخداد رسانه‌ای «سردار تا سردار» انتخاب شدند.

لوح تقدیر و تندیس بخش یادداشت نیز به ترتیب به «روح الله پوراسماعیلی»، «آرش جوهری» و «مژگان شفاعت» اهدا شد.

در بخش عکس خبری نیز آثار ارسالی «ابوذر حمیدی»، «سید جواد میرحسینی» و «حمیدرضا علیپور» به عنوان برگزیده انتخاب شد.

همچنین در بخش گزارش خبری نیز «سیده فهیمه هاشمی» و «امیر محمد تقی زاده» به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.