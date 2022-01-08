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۱۸ دی ۱۴۰۰، ۲۰:۴۷

استاندار گیلان:

کنگره میرزا کوچک و شهدای روحانی گیلان سال آینده برگزار می‌شود

کنگره میرزا کوچک و شهدای روحانی گیلان سال آینده برگزار می‌شود

رشت- استاندار گیلان با اشاره به برگزاری کنگره شهید میرزا کوچک و شهدای روحانی استان در سال آینده، گفت: این موضوع در جریان سفر رئیس جمهور به گیلان پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی شامگاه شنبه در اختتامیه نخستین دوره رخداد رسانه‌ای «سردار تا سردار» با بیان اینکه میرزا کوچک در زمان حکومت استبداد و هجوم استکبار به باورهای مردم و مرزهای ایران قیام کرد، گفت: میرزا کوچک با توکل، توسل و روحیه انقلابی آنقدر در برابر دشمنان مقاومت می‌کند تا سر خود را در راه خدا فدا می‌کند.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه کنگره شهید میرزا کوچک و شهدای روحانی گیلان سال آینده برگزار می‌شود، ادامه داد: در جریان سفر رئیس جمهور به گیلان این برنامه پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه روحانیت پرچمدار و پیشتاز حوزه‌های فرهنگی و سیاسی است، بیان کرد: راه میرزا و سردار سلیمانی ادامه دارد و قدردان بزرگان خود هستیم و این چهره‌ها را به آیندگان نیز معرفی می‌کنیم.

در پایان این مراسم «زینب میرزاجانی»، «امیرمحمد تقی زاده» و «آرش جوهری» به عنوان نفرات برتر بخش تیتر رخداد رسانه‌ای «سردار تا سردار» انتخاب شدند.

لوح تقدیر و تندیس بخش یادداشت نیز به ترتیب به «روح الله پوراسماعیلی»، «آرش جوهری» و «مژگان شفاعت» اهدا شد.

در بخش عکس خبری نیز آثار ارسالی «ابوذر حمیدی»، «سید جواد میرحسینی» و «حمیدرضا علیپور» به عنوان برگزیده انتخاب شد.

همچنین در بخش گزارش خبری نیز «سیده فهیمه هاشمی» و «امیر محمد تقی زاده» به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

کد مطلب 5395149

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