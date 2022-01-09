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۱۹ دی ۱۴۰۰، ۹:۳۸

دستور دادستان تهران برای بررسی اطاله دادرسی در دادسرای ناحیه یک

دستور دادستان تهران برای بررسی اطاله دادرسی در دادسرای ناحیه یک

دادستان عمومی و انقلاب تهران به صورت سرزده و شبانه از دادسرای ناحیه یک بازدید کرد و روند خدمت رسانی به مردم را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی شب گذشته به صورت سرزده از دادسرای ناحیه یک بازدید و روند خدمت رسانی به مردم را بررسی کرد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در جریان این بازدید، با حضور در شعبه کشیک و برخی از شعب دادسرای ناحیه یک تهران، ضمن دیدار با قضات و کارمندان، توصیه‌های لازم را به منظور بهبود عملکرد این دادسرا ارائه کرد.

وی همچنین با بررسی دقیق برخی از پرونده‌های معوق و علل و عوامل اطاله دادرسی، دستوراتی را برای تعیین تکلیف فوری این پرونده‌ها و صدور تصمیم نهایی در خصوص هر مورد صادر کرد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه با برخی از مراجعان دادسرای ناحیه یک نیز به دیدار و گفت‌وگو پرداخت. همچنین صالحی پس از استماع مطالبات مردم، دستورات لازم را به منظور رسیدگی به درخواست‌های مطرح شده صادر کرد.

کد مطلب 5395342

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