آخرین وضعیت اجرای مصوبه افزایش کمک هزینه دستیاران

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت بهداشت در دوره جدید مصوب کرد که به وضعیت معیشت دستیاران پزشکی با افزایش کمک هزینه تحصیلی رسیدگی کند. در این راستا مصوب شد که کمک هزینه تحصیلی دستیاران تخصصی پزشکی در دو گروه مجردها و متأهل ها افزایش یابد.

بر این اساس، کمک هزینه دستیاران مجرد، ۶۰ میلیون ریال و دستیاران متأهل نیز ۸۰ میلیون ریال تعیین و قرار شد این افزایش نیز از محل درآمد اختصاصی بیمارستان‌های آموزشی کشور بوده که دستیاران نقش مهمی در آن مراکز درمانی ایفا می‌کنند، پرداخت شود.

همچنین وزارت بهداشت اعلام کرد که این مبالغ پس از برگزاری جلسات مربوطه و تصویب دانشگاه‌ها، به دستیاران پرداخت خواهد شد. این موضوع باید در هیأت امنای دانشگاه‌ها مصوب شود.

دکتر علی سلحشور دبیر کارگروه درمان شوراهای صنفی دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی و دبیر شورای صنفی دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در گفتگو با مهر گفت: بررسی این موضوع از میان دستیاران پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی نشان می‌دهد که دانشگاه‌های علوم پزشکی یاسوج، اهواز، تبریز، بندرعباس، ارومیه، شاهرود تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند.

وی افزود: همچنین موضوع افزایش کمک هزینه دستیاران پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمان، مازندران، سمنان، شیراز، ایران، زنجان، مشهد، اردبیل، زاهدان، بابل، کرمانشاه، قم تصویب شده است.

دبیر کارگروه درمان شوراهای صنفی دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، شهیدبهشتی، تهران، جهرم، لرستان، بیرجند، کاشان، البرز، یزد نیز مبالغ افزایش کمک هزینه دستیاران پزشکی را پرداخت کرده‌اند.

دکتر علیرضا رحیم نیا مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت نیز پیش از این درباره افزایش حقوق دستیاران که در جلسه هیأت امنای وزارت بهداشت مورد تصویب قرار گرفته است، گفته بود: مصوبات هیأت امنای وزارت بهداشت برای اجرا باید در هیأت امنای دانشگاه‌ها هم تصویب شوند اما دستیاران نگران نباشند و پس از تصویب معوقات به آنها پرداخت خواهد شد.