وجود یک بیماری خودایمنی با بیماری ثانویه همراه است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، محققان پردیس پزشکی دانشگاه کلرادو به‌طور ناگهانی دریافتند که موش‌های مبتلا به آرتریت روماتوئید ناشی از آنتی‌بادی در مفاصل خود دچار ضایعات ستون فقرات مشابه ضایعات اسپوندیلوآرتریت محوری (AxSpA) شدند که باعث خم شدن ستون فقرات می‌شود.

«نیرمال باندا»، سرپرست تیم تحقیق، گفت: «نتایج ما نشان می‌دهد که یک بیماری خودایمنی، مانند آرتروز التهابی، ممکن است منجر به یک بیماری خودایمنی ثانویه مانند AxSpA نیز شود. این ارتباط جالب بیماری ممکن است به دلیل اتصال اتوآنتی بادی‌های ضد کلاژن به ستون فقرات یا تغییراتی در سیستم ایمنی بدن باشد که نیاز به بررسی بیشتر دارد.»

همین آنتی بادی‌های ضد کلاژن در انسان‌های مبتلا به آرتروز نیز وجود دارد. آنها به طور مستقیم به غضروف مفصل حمله می‌کنند و در نتیجه باعث التهاب و درد می‌شوند.

به گفته باندا، «ما برای اولین بار به وجود این رابطه پی بردیم.»

اما اینکه دقیقاً چگونه یک بیماری خودایمنی می‌تواند باعث ایجاد بیماری دیگر شود، همچنان یک راز باقی مانده است، موضوعی که باندا امیدوار است آن را بررسی کند.

او گفت: «ما می‌خواهیم به مکانیسم این رابطه پی ببریم. با این حال توصیه می‌کنیم مبتلایان به یک بیماری خودایمنی در صورت ابتلاء به بیماری دیگری، هوشیار باشند.»

به گفته محققان، در حال حاضر ارتباطی بین بیماری لثه و آرتریت روماتوئید، و دژنراسیون ماکولا خشک مرتبط با سن و آرتریت روماتوئید وجود دارد.